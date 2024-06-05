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Події

«Неодноразово отримував грамоти за зразкову службу»: під Бахмутом загинув оператор БПЛА з Хмельниччини

20:36 7 червня 2024
поховання Максима Тушевського

Клята війна, підло розпочата російськими окупантами, продовжує приносити нестерпний біль. У Славуті поховали Максима Тушевського, який загинув за свободу й незалежність нашої держави. Про це повідомляють у міській раді. Захиснику було лише 24 роки.

З дитинства майбутній воїн мріяв про медицину. Саме тому здобув освіту у Шепетівському медичному фаховому коледжі за спеціальністю «Лікувальна справа». Одразу після закінчення коледжу, 2020 року, Максим розпочав військову службу у Збройних силах України за контрактом на посаді бойового медика зенітно-ракетного дивізіону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Згодом пройшов навчання на оператора дрона „Вампір“, а потім підвищив кваліфікацію й став оператором дрона „R-34“. Неодноразово отримував грамоти за зразкову службу й добросовісне виконання службових обов’язків», — розповіли у міськраді.

Молодший сержант, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини А 0284 загинув 23 травня. Сталося це поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

«Максим був дуже доброю, чуйною людиною, вірним другом, турботливим сином та братом. Був трудолюбом, який постійно прагнув до саморозвитку. Головні його життєві захоплення — медицина та військова справа, а ще полюбляв риболовлю та страйкбол. У героя залишилися батько, сестричка та кохана дівчина», — розповідають про нього земляки.

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Прощання з українським героєм відбулося у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Максима на «Новому кладовищі» з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Чернігівщині поховали добровольця, який у перші дні війни пішов на фронт. Іван Тенетник загинув, рятуючи побратима.

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