Мати поховала вже двох синів: на Донеччині загинув воїн з Вінниччини

Нещодавно він був у відпустці, зустрічався з друзями, будував плани, мріяв, аби скоріше закінчилась війна й він повернувся до мирного життя… У липні Сергію Дронову мало виповнитись 50 років, але він віддав життя за Україну, повідомляє Липовецька міська рада:

ВІДЕО ДНЯ

«Сергій народився у н. п. Білозерське Добропілля на Донеччині. Освоїв професію газозварника. Відслужив строкову військову службу. Одружився, донька Дарія навчається у Харкові. Вісімнадцять років тому приїхав на Вінниччину, став проживати тут, створив сім’ю. Працював на пилорамі у місцевому господарстві, згодом — на будівельних роботах. Мав золоті руки, за що б не брався, все робив до ладу. Був оптимістом по життю, мав добре почуття гумору. Односельці та побратими знають його як доброго товариша, сусіда, друга, з яким можна йти у розвідку».

Відомо, що Сергій Дронов був призваний за мобілізацією на військову службу 27 січня 2023 року. У складі 21-ї окремої мотопіхотної бригади солдат брав участь у захисті суверенітету на сході України, там жила його мама. Служив на посаді навідника зенітного артилерійського взводу.

«Захищаючи територіальну цілісність України, загинув 16 травня 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району, Донецької області, під час виконання бойового завдання. Хоронити свою кровиночку приїхала з Донеччини мама, Олександра Борисівна, яка вже втратила обох синів», — повідомили у громаді.

Чин похорону звершили священники українських церков. Героя поховали зі всіма військовими почестями.

РЕКЛАМА

Героя поховали зі всіма військовими почестями

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст загинув від кулі російського снайпера.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook