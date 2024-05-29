Військовий квиток у телефоні: військові розповіли, як і коли оновлять «Резерв+»

З 18 травня запрацював застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов'язан та резервісти мають змогу дистанційно оновити свої дані без відвідання ТЦК та СП. Втім, наразі функціонал застосунку обмежений.

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Наразі через нього можна змінити лише контактні дані. Але протягом кількох тижнів ситуацію обіцяють змінити, пише «Телеграф».

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Так, в Міноборони стверджують, що невдовзі буде запроваджено новий механізм — QR-код. Й відтоді інформація в застосунку стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво. Тим часом у ДПСУ кажуть, що на кордоні не беруть до уваги цей додаток, а перевіряють виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками

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«Перед нами постало завдання швидко розробити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі „Оберіг“. Наразі ця інформація має виключно інформативний характер», — пояснюють в Міноборони.

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На оновлення даних військовозобов'язаним відводеться 60 днів. Тим часом у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується збільшити цей термін до 150 днів.

Фото Pixabay

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