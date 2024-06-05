«Має бути потужне рішення по конфіскації активів росії», — радник голови ОП Власюк про одну з тем на зустрічі Великої сімки

У Вашингтоні розпочався перший щорічний американо-український «Саміт Свободи». Однією з тем під час зустрічі Великої сімки буде підтримка стратегії розширення антиросійських санкцій. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк по відеозв'язку, передає «Еспресо».

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«Ми зустрічаємось із міжнародними експертами. Ми хочемо розробити певні підходи, критерії разом із ними для того, щоб подати їх відповідно до тих інстанцій, у які потрібні та зробити успішну розробку таких рекомендацій, включно з конфіскацію активів та інших речей, які будуть включені до цих санкцій» , — сказав Власюк.

За його словами, під час зустрічі Великої сімки — це буде одна із тем.

«Ми сподіватимемося, що це буде потужне рішення щодо конфіскації активів росії та надання позики Україні», — додав він.

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За його словами, нещодавно відбулися консультації у Вашингтоні щодо розширення санкцій проти росії, планується ще одна поїздка.

Водночас, колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що США та партнери мають бути проактивними у питаннях допомоги Україні.

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«США та партнери повинні надавати допомогу і вони це роблять. Вони мають бути проактивними. Це потрібно робити раніше, а не пізніше», — сказав він.

Нагадаємо, співорганізатором першого американо-українського «Саміту Свободи» стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

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