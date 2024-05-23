NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського саміту виробників зброї

5−7 червня 2024 року відбудеться Перший щорічний американсько-український «Саміт Свободи», який пройде у Вашингтоні.

Головним заходом в рамках Саміту стане оборонно-промислова конференція, на якій представники Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) поінформують західних партнерів про потенціал українського ВПК та проведуть низку перемовин з американськими компаніями про співробітництво у сфері виробництва зброї.

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«Треба враховувати, що американський ВПК — потужний лобіст власних інтересів на капітолійському пагорбі. Якщо Україна буде в фокусі їх інтересу, ми зможемо добитися, тих політичних рішень, які потрібні нашій державі» — наголосив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

За його словами, унікальність цієї події дасть змогу можливість мультирівневого діалогу з представниками США щодо підтримки України.

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«Важливо розуміти, яким чином нам достукатись до представників влади в Вашингтоні й тих політичних кіл, які приймають там рішення», — зазначив він.

Окрім оборонної конференції в рамках Саміту також пройдуть спільна американсько-українська ветеранська конференція та благодійний гольф-турнір.

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Нагадаємо, NAUDI допомагає студентам із працевлаштуванням на підприємства, які виробляють БпЛА. Крім того, Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України підписала угоду про співробітництво з Національним авіаційним університетом і виділила 10 стипендій.



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