«Він був саме тією людиною, якою пишаються командири»: в бою під Лиманом загинув вінницький історик-реконструктор

Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку загинув боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Вячеслав Залевський на псевдо «Хміль». До війни він був членом клубу військово-історичної реконструкції «Лев і Архангел» Вінницького історичного товариства.

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«Славко був родом із села Пиковець, що на Вінниччині. Навчаючись на історичному факультеті ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, у 2019 році приєднався до реконструкторського руху. Був учасником низки військово-патріотичних фестивалів, освітніх та меморіальних заходів у Бердичеві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Києві, Львові та інших містах і містечках», — повідомило Вінницьке історичне товариство.

Крім того, В’ячеслав як волонтер активно допомагав Центру історії Вінниці, а згодом Музею Вінниці, брав участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних музейних проєктах і виставках.

У січні 2024 року захисник добровільно приєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Відомо, що служив у роті вогневої підтримки у складі мінометного розрахунку. Загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

«Я з гордістю скажу: цей хлопчина зробив більше, ніж я та більшість людей, які знаходяться поруч зі мною. Він був саме тією людиною, якою пишаються командири. Тому наше завдання — ніколи не забувати таких бійців та допомагати родині, яка виростила цього тигра», — так відгукується про героя його командир.

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У бійця залишились мати, батько та двоє молодших братів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в боях на Донеччині загинув прикордонник, який після смерті дружини виховував двох дітей.

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