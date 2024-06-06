40.16 / 40.72 43.69 / 44.45
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Він був саме тією людиною, якою пишаються командири»: в бою під Лиманом загинув вінницький історик-реконструктор

20:02 8 червня 2024
Вячеслав Залевський

Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку загинув боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Вячеслав Залевський на псевдо «Хміль». До війни він був членом клубу військово-історичної реконструкції «Лев і Архангел» Вінницького історичного товариства.

«Славко був родом із села Пиковець, що на Вінниччині. Навчаючись на історичному факультеті ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, у 2019 році приєднався до реконструкторського руху. Був учасником низки військово-патріотичних фестивалів, освітніх та меморіальних заходів у Бердичеві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Києві, Львові та інших містах і містечках», — повідомило Вінницьке історичне товариство.

Крім того, В’ячеслав як волонтер активно допомагав Центру історії Вінниці, а згодом Музею Вінниці, брав участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних музейних проєктах і виставках.

У січні 2024 року захисник добровільно приєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Відомо, що служив у роті вогневої підтримки у складі мінометного розрахунку. Загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

«Я з гордістю скажу: цей хлопчина зробив більше, ніж я та більшість людей, які знаходяться поруч зі мною. Він був саме тією людиною, якою пишаються командири. Тому наше завдання — ніколи не забувати таких бійців та допомагати родині, яка виростила цього тигра», — так відгукується про героя його командир.

РЕКЛАМА

У бійця залишились мати, батько та двоє молодших братів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в боях на Донеччині загинув прикордонник, який після смерті дружини виховував двох дітей.

РЕКЛАМА

Читайте також: Синочку всього 5 місяців: воїн із Сумщини віддав життя за Україну

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Дівам — Колесо Фортуни, Стрільцям — Маг, а Рибам — Лицар Мечів: Таро прогноз на 10.06 — 16.06 від мольфара Макса Гордєєва

чоловік

Побачив світ і не прибирав у туалеті: пенсіонер придумав, як отримати «життя своєї мрії»

Інцидент у Дніпрі

У Дніпрі трирічна дівчинка вдруге (!) випала з 10-го поверху — і знову лишилася жива

Щастя

Мрія дедалі ближче: чотири знаки зодіаку зіткнуться з позитивним збігом обставин до середини червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту