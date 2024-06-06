Співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку: що каже новий закон

Верховна Рада та Кабмін у новому мобілізаційному законодавстві спробували визначити порядок адміністративного затримання і доставлення громадян до ТЦК, пише «Судово-юридична газета».

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Як випливає з нових актів, самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження — і лише у визначених Законом випадках — має поліція. І навпаки — поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку.

Як визначає порядок затримання і доставлення КУпАП

Стаття 262 КУпАП під назвою «Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання» визначає, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.

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Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) — при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про ТЦК у статті 262 КУпАП, яка визначає коло правомочних органів, мова не йде.

При цьому слід підкреслити, що при адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол.

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Так, відповідно до статті 261 КУпАП про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються:

• дата і місце його складення;

• посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;

• відомості про особу затриманого;

• час і мотиви затримання.

• Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

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Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години.

Щодо повноважень поліції у контексті затримання і доставлення до ТЦК постанова № 560 визначає наступне.

Під час здійснення оповіщення — у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП. При цьому поліцейські не мають право вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи.

Під час перевірки військово-облікових документів — у разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП.

В свою чергу, під час перевірки документів пропозиція «прослідувати» до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення (судячи з постанови, старшим може бути лише представник ТЦК) у таких випадках:

- у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ № 1487 або Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

- виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру «Оберіг».

Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК:

- у разі відсутності військово-облікового документа (чи ВОД в електронній формі)

- наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Також визначено, що керівники територіальних органів (підрозділів) поліції:

- організовують за зверненням ТЦК, адміністративне затримання та доставлення органів (підрозділів) поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210−1 КУпАП. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК;

- повідомляють ТЦК про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210−1 КУпАП;

- організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (ВОД в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи ВОД (ВОД в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК.

Як писали «ФАКТИ», днями підприємства ОПК звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників. Також стало відомо, що уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації.

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