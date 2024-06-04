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Машини, що згоріли, вибиті шибки, поранені люди: під ранок ворог ударив по Дніпру двома ракетами (фото, відео)

8:12 4 червня 2024
Пошкоджений будинок

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, який напередодні повідомляв про удари окупантів по Нікопольщині, розповів про наслідки ранкової ракетної атаки на Дніпро.

«Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці, серед яких і діти», — зазначив він та додав, що хлопчик, якому 1 місяць, знаходиться у задовільному стані, а 17-річний юнак — у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

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«Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні», — повідомляє керівник обласної ОВА.

Сергій Лисак додав, що напередодні увечорі ворог знов бив по Нікополю дронами-камікадзе. На щастя, люди не постраждали.

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Тим часом в мережу виклали відео, зняте у квартирі мешканців Дніпра після вибухів.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворог вдарив по обласному центру двома крилатими ракетами «Іскандер К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами ПС на Дніпропетровщині. Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два — знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два — припинили своє існування самостійно.

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Тим часом російські пабліки знов пишуть про «удари, завдані по військовим об'єктам». Мовляв, вдарили у Дніпрі по «автопарку Нацгвардії України», про що повідомляв «координатор підпілля».

Детально про ці «військові об'єкти» розповів мер Дніпра Борис Філатов: «Стисло по наслідкам ракетного обстрілу. Станом на 09:00 постраждало: більше 10 будинків ЖКГ. Орієнтовно 300 вікон. 6 будинків ОСББ. Орієнтовно 100 вікон. Лікарня та поліклініка. Орієнтовно 70 вікон. Школа. 31 приватний будинок».

Нагадаємо, що днями росіяни спрямували FPV-дрон на маршрутний автобус у Нікополі, внаслідок чого були поранені четверо людей, у тому числі й одна дитина.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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