Машини, що згоріли, вибиті шибки, поранені люди: під ранок ворог ударив по Дніпру двома ракетами (фото, відео)

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, який напередодні повідомляв про удари окупантів по Нікопольщині, розповів про наслідки ранкової ракетної атаки на Дніпро.

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«Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці, серед яких і діти», — зазначив він та додав, що хлопчик, якому 1 місяць, знаходиться у задовільному стані, а 17-річний юнак — у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

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«Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні», — повідомляє керівник обласної ОВА.

Сергій Лисак додав, що напередодні увечорі ворог знов бив по Нікополю дронами-камікадзе. На щастя, люди не постраждали.

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Тим часом в мережу виклали відео, зняте у квартирі мешканців Дніпра після вибухів.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ уточнили, що ворог вдарив по обласному центру двома крилатими ракетами «Іскандер К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами ПС на Дніпропетровщині. Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два — знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два — припинили своє існування самостійно.

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Тим часом російські пабліки знов пишуть про «удари, завдані по військовим об'єктам». Мовляв, вдарили у Дніпрі по «автопарку Нацгвардії України», про що повідомляв «координатор підпілля».

Детально про ці «військові об'єкти» розповів мер Дніпра Борис Філатов: «Стисло по наслідкам ракетного обстрілу. Станом на 09:00 постраждало: більше 10 будинків ЖКГ. Орієнтовно 300 вікон. 6 будинків ОСББ. Орієнтовно 100 вікон. Лікарня та поліклініка. Орієнтовно 70 вікон. Школа. 31 приватний будинок».

Нагадаємо, що днями росіяни спрямували FPV-дрон на маршрутний автобус у Нікополі, внаслідок чого були поранені четверо людей, у тому числі й одна дитина.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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