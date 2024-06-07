Ріанна потролила шанувальників футболкою з написом «Я на пенсії»

Днями співачка Ріанна була помічена папараці на прогулянці у Нью-Йорку. Увагу шанувальників співачки привернула блакитною вінтажною футболкою, на якій красувався напис «Я на пенсії. Це саме те, що мені потрібно».

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Сміливий образ співачки

Фанати зірки, які багато років чекають на вихід її нового альбому, припустили, що таким чином Ріанна тролить всіх, хто постійно нагадує їй про роботу і про те, що її остання платівка Anti вийшла в 2016 році.

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«Цим виходом Ріанна сказала всім, що не варто просити її про нову музику», «Побачивши Ріанну в цій футболці „Я на пенсії“, я трохи розгубився», — пишуть користувачі в соцмережах.

Крім «промовистої» футболки від Peacock Papers, 36-річна Ріанна одягла довгу спідницю-кльош і червоні кросівки Puma. У якості аксесуарів співачка обрала зелену сумку Bottega Veneta і блакитні окуляри з нульових Dior.

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У такому образі зірка зустрічала свого коханого A$AP Rocky, який нещодавно випустив новий альбом.

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Багато хто впевнений, що зірка відійшла від музичної кар'єри заради виховання двох дітей. Але вона не схожа на типову домогосподарку: навпаки, Ріанна продовжує займатися бізнесом та розвивати свої бренди косметики та одягу. Днями вона анонсувала вихід нової лінійки догляду за волоссям Fenty Hair і знайшла час на зйомки для скандальної обкладинки журналу. Так що, як вважають користувачі, вона просто не хоче займатися музикою в даний момент свого життя і «просить» дати спокій.

Також нагадаємо, що й наймолодша представниця клану Кардаш'ян-Дженнер Кайлі теж оголосила про запуск нового проєкту — лінії модного жіночого одягу Khy.

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