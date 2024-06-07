Бився у конвульсіях: російський боксер пережив страшний нокаут (відео)

У рамках боксерського шоу на рингу Montreal Casino у Монреалі (Канада) чемпіон світу за не найпрестижнішою версією IBO кубинський суперсередньоваговик (до 76,2 кг) Ослейс Іглесіас (11 перемог, 10 з них — нокаутом) одним ударом знерухомив росіянина Євгена Шведенка (16 перемог, 7 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) і сміливо може претендувати на авторство найстрашнішого нокауту року, повідомляє vringe.com. Раніше непереможний Кроуфорд жорстко вирубав росіянина у бою у США.

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Наприкінці першого раунду 26-річний представник Острова свободи, який мешкає, як і його суперник, у Німеччині, потужним правим хуком відправив боксера з росії на настил рингу. Шведенко настільки був приголомшений, що буквально бився у конвульсіях. Моторошне видовище…

За іронією долі, своєї єдиної до цього поразки у професіональній кар'єрі Євген Шведенко зазнав також у бою з кубинцем, коли 2022 року поступився рішенням суддів Вільяму Йеро у поєдинку за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили в рингу.

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Фото Eye of the Tyger

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