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«Протистоїть орді»: відома українська дизайнерка зустрілась з Папою Франциском у Римі

19:46 7 червня 2024
дизайнерка Оксана Караванська

Відома українська дизайнерка зі Львова Оксана Караванська вже понад десять років створює колекції Haute Couture на основі стародавніх та сучасних українських вишивок. Вона представляла її на найвищому рівні у багатьох країнах світу. Нещодавно Караванська повернулась з Риму, де пройшов показ її колекції «Птахи співають і у час війни: Vyshyvanka Couture Третього тисячоліття».

«Важливість культурної дипломатії в тому, що це немілітарне нагадування у високих колах про нас. Про те, за що ми боремося і що можемо втратити, і що може втратити Європа, — сказала Оксана Караванська, представляючи проєкт. — Сьогодні український народ протистоїть орді, яка хоче привласнити наше коріння, історію, національний код, стерти нас як націю з лиця землі. Мистецтво і мода — потужні інструменти впливу, „м'яка сила“, через яку маємо можливість розповісти про наші унікальність, самобутність, давність нашої культури, і водночас показати Україну як сучасну, модну, креативну державу, як невід’ємну частину Європи — історично і в сьогоденні».

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Показ колекції пройшов на розкішній бельгійській віллі середини XVІ століття. Серед гостей — представники посольств багатьох країн. Авторкою сучасної вишивки стала дизайнерка Ксенія Уманська. Режисуру до дефіле створила українська співачка, акторка Наталія Половинка. У день презентації проєкту «Птахи співають і у час війни» Оксана та Наталія взяли участь в загальній аудієнції з Папою Франциском та мали можливість безпосереднього спілкування із понтифіком. Папа звернувся до мисткинь українською. Караванська подарувала Папі Франциску яскраву подушечку із зображенням діток і подякувала йому за допомогу в поверненні українських дітей до України.

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Нагадаємо, унікальну червону вишиванку для боксера Олександра Усика створили у Львові.

Фото Юрія Ганчука

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