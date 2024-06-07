«Протистоїть орді»: відома українська дизайнерка зустрілась з Папою Франциском у Римі

Відома українська дизайнерка зі Львова Оксана Караванська вже понад десять років створює колекції Haute Couture на основі стародавніх та сучасних українських вишивок. Вона представляла її на найвищому рівні у багатьох країнах світу. Нещодавно Караванська повернулась з Риму, де пройшов показ її колекції «Птахи співають і у час війни: Vyshyvanka Couture Третього тисячоліття».

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«Важливість культурної дипломатії в тому, що це немілітарне нагадування у високих колах про нас. Про те, за що ми боремося і що можемо втратити, і що може втратити Європа, — сказала Оксана Караванська, представляючи проєкт. — Сьогодні український народ протистоїть орді, яка хоче привласнити наше коріння, історію, національний код, стерти нас як націю з лиця землі. Мистецтво і мода — потужні інструменти впливу, „м'яка сила“, через яку маємо можливість розповісти про наші унікальність, самобутність, давність нашої культури, і водночас показати Україну як сучасну, модну, креативну державу, як невід’ємну частину Європи — історично і в сьогоденні».

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Показ колекції пройшов на розкішній бельгійській віллі середини XVІ століття. Серед гостей — представники посольств багатьох країн. Авторкою сучасної вишивки стала дизайнерка Ксенія Уманська. Режисуру до дефіле створила українська співачка, акторка Наталія Половинка. У день презентації проєкту «Птахи співають і у час війни» Оксана та Наталія взяли участь в загальній аудієнції з Папою Франциском та мали можливість безпосереднього спілкування із понтифіком. Папа звернувся до мисткинь українською. Караванська подарувала Папі Франциску яскраву подушечку із зображенням діток і подякувала йому за допомогу в поверненні українських дітей до України.

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Нагадаємо, унікальну червону вишиванку для боксера Олександра Усика створили у Львові.

Фото Юрія Ганчука

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