«За два тижні»: унікальну червону вишиванку для Усика створили у Львові
Український боксер Олександр Усик, який в історичному бою переміг британця Тайсона Ф'юрі, став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі у XXI столітті. Незламність та самобутність українців Усик демонстрував не тільки на рингу, а й в кулуарах бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) — зокрема, своїм зовнішнім виглядом. На церемонію зважування боксер прийшов в яскравій червоній вишиванці із зображенням українського воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України. Цю унікальну сорочку для Усика пошив український бренд дизайнерок Марʼяни та Марти Назарчук.
На передній частині ексклюзивної вишиванки — вишивка чорними нитками зі слов’янським орнаментом «Алатир» — символ Бога-Творця. На спині сорочки — вишитий портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!». Поряд із зображенням Героя — вірш:
«Слава Україні —
За такі слова
Кулю ти отримав
І тебе нема,
Але пам"ять вічна,
Воїне, тобі,
Ти за неньку рідну
Ворогів давив.
Показав ти силу,
Силу ЗСУ,
Так Героям слава,
А тобі в раю".
Автор цих рядків — боксер Олександр Усик, який присвятив їх страченому росіянами бійцю.
— Ми й створили цю вишиванку для Олександра Усика з метою, аби увесь світ дізнався про українського воїна Олександра Мацієвського, — розповіли про свою роботу Марʼяна та Марта Назарчук. — Щойно Усик вийшов з автобуса, прибувши на зважування, усі відразу звернули увагу на його вишиванку: запитували, просили переклад… Тоді ми зрозуміли, що наша місія виконана.
Унікальна вишиванка в подарунок для чемпіона світу Олександра Усика була створена у львівському ательє бренду у рекордні для такої роботи два тижні.
— Ми дізналися, що у давнину козаки перед важливим боєм одягали саме червоний колір, — розказали дизайнерки. — Тож наша вишиванка стала для Усика ще й переможною! Недарма, червоний — це колір сили духу, що надає сил і контролює емоції.
Раніше «ФАКТИ» писали, що знаменитості зачарували своїми образами у вишиванках.364
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