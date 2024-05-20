«За два тижні»: унікальну червону вишиванку для Усика створили у Львові

Український боксер Олександр Усик, який в історичному бою переміг британця Тайсона Ф'юрі, став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі у XXI столітті. Незламність та самобутність українців Усик демонстрував не тільки на рингу, а й в кулуарах бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) — зокрема, своїм зовнішнім виглядом. На церемонію зважування боксер прийшов в яскравій червоній вишиванці із зображенням українського воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України. Цю унікальну сорочку для Усика пошив український бренд дизайнерок Марʼяни та Марти Назарчук.

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На передній частині ексклюзивної вишиванки — вишивка чорними нитками зі слов’янським орнаментом «Алатир» — символ Бога-Творця. На спині сорочки — вишитий портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!». Поряд із зображенням Героя — вірш:

«Слава Україні —

За такі слова

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Кулю ти отримав

І тебе нема,

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Але пам"ять вічна,

Воїне, тобі,

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Ти за неньку рідну

Ворогів давив.

Показав ти силу,

Силу ЗСУ,

Так Героям слава,

А тобі в раю".

Автор цих рядків — боксер Олександр Усик, який присвятив їх страченому росіянами бійцю.

— Ми й створили цю вишиванку для Олександра Усика з метою, аби увесь світ дізнався про українського воїна Олександра Мацієвського, — розповіли про свою роботу Марʼяна та Марта Назарчук. — Щойно Усик вийшов з автобуса, прибувши на зважування, усі відразу звернули увагу на його вишиванку: запитували, просили переклад… Тоді ми зрозуміли, що наша місія виконана.

Майстрині створили цю вишиванку для Олександра Усика, щоб увесь світ дізнався про українського воїна Олександра Мацієвського

Унікальна вишиванка в подарунок для чемпіона світу Олександра Усика була створена у львівському ательє бренду у рекордні для такої роботи два тижні.

— Ми дізналися, що у давнину козаки перед важливим боєм одягали саме червоний колір, — розказали дизайнерки. — Тож наша вишиванка стала для Усика ще й переможною! Недарма, червоний — це колір сили духу, що надає сил і контролює емоції.

Вишиванку дизайнерки створили у львівському ательє бренду у рекордні для такої роботи два тижні

Раніше «ФАКТИ» писали, що знаменитості зачарували своїми образами у вишиванках.

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