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У найстарішому у світі музеї фотографії та кіно представили українські вишиванки

17:03 13 червня 2023
Показ колекції «Український Код. 2023» у Рочестері

У Рочестері, штат Нью-Йорк, у міжнародному музеї фотографії та кіно — найстарішому у світі — відбувся показ колекції вишиванок «Український Код. 2023» дизайнерки зі Львова Оксани Караванської. Дефіле мало благодійну мету — збір коштів на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень.

Традиційно у своїх вишиванках Караванська поєднала фрагменти старовинних вишивок з авторськими орнаментами. Сучасні орнаменти для колекції створила текстильна дизайнерка Ксенія Уманська.

Показ у Рочестері відбувся після того, як українські вишиванки побачили на подіумі у Парижі та Цюриху. Дефіле проходило залами музею, відомого своєю премією The George Eastman Award, яка відзначає найвидатніших діячів мистецтва кіно. У кінці показу під оплески вийшла і сама Оксана Караванська у джинсах та футболці з надписом «Носи українське».

«ФАКТИ» писали, що колишня дружина Остапчука обурилася на перевлаштування їх спільного будинку.

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