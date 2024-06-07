Зробіть так, і позбавитеся слимаків і равликів у себе на ділянці: 100% корисний й ефективний засіб

Червень цього року багатий на дощі. Це добре для саду й городу. Але у дощову погоду на ділянках з'являються слимаки та равлики, які можуть серйозно пошкодити як молоду розсаду, так і дорослі рослини.

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На каналі «Корисне TV» розповіли, як позбутись цих непроханих гостей, але так, щоб це було корисно для рослин.

Для цього знадобиться перець червоний мелений палкий та гірчичний порошок.

Навколо стовбура рослини потрібно суцільним колом розсипати спочатку перець, а потім гірчичний порошок.

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Ввечері, коли слимаки виходять поїсти смачного листя рослини, їм доведеться спочатку пройти через коло перцю та гірчиці, які залипнуть на них. Гірчиця буде їх зневоднювати, а перець — пекти.

За словами городника, перевага цих засобів в тому, що вони природні й ніяк не пошкодять рослині, не вплинуть на її смакові якості. До того ж ці засоби недорогі. Але є один недолік — після дощу або поливу суміш потрібно оновити.

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Тому буде краще ввечері полити рослини, почекати поки вода просочиться в землю, а потім посипати перець та гірчицю навколо стовбура.

Наступного разу пролив проводити через день. Цього часу буде досить, що всі слимаки та равлики більше не з'являлися.

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В тих, хто має крапельний полив на городі, така причина відпадає, бо краплі падають в одне місце й не змивають перець та гірчицю.

На «Корисне TV» також поділились рецептом, як подвоїти врожай томатів.

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