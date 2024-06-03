Дієва порада від «Корисне TV»: залиште цей пасинок, і врожай томатів буде вдвічі більшим (відео)

Початок літа — важливий час в теплиці, на дачі та городі. Потрібно встигнути захистити томати від фітофторозу (так, як роблять на каналі «Дім та присадибна ділянка») та провести перше підживлення низькорослих томатів (за прикладом аграрія з-під Києва Валерія).

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Також при цьому бажано знайти час для проведення заходів, які допоможуть подвоїти урожай томатів. Як саме це зробити, порадили на каналі «Корисне TV».

Суть методу в тому, щоб не видаляти на високорослих (індетермінантних) томатах пасинок, який знаходиться під першої гроною. Таким чином у рослини буде формуватись другий стовбур. А для того, щоб сусідство стовбурів було мирним, відстань між висадженими високорослими томатами має бути не меншою, ніж 50 см.

Тоді рослини не будуть затіняти одна одну, і не конкуруватимуть за воду та живлення.

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Проте залишати більше одного пасинка теж не варто, аби не обтяжувати основний стовбур і збільшити діаметр плодів, застерігає аграрій.

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Нагадаємо, раніше на каналі «Корисне TV» порадили, як можна підв'язати томати, використовуючи замість недовговічного шпагату дріт в ПВХ оболонці.

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