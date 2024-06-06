«Це мало статися набагато раніше»: що кажуть у Німеччині про дозвіл Україні бити німецькою зброєю по рф

Голова Комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, яка нещодавно говорила, що Україні потрібні ракети Taurus, привітала зміну курсу німецького уряду щодо використання Україною озброєнь з Німеччини проти військових об'єктів в росії.

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«Міжнародне право чітко передбачає цілеспрямовані атаки як форму оборони. Конкретно це означає, що, відповідно до міжнародного права, українці мають захищатися, ми повинні допомагати зброєю та матеріалами, а агресор повинен бути заздалегідь ліквідований. Це стосується лише військових цілей», — заявила політикиня в інтерв'ю Німецькому агентству преси в Берліні, пише t-online.de. При цьому вона висловила й критику: «Це мало статися набагато раніше».

Нагадаємо, днями речник уряду Штеффен Гебештрайт оголосив про рішення федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна відтепер також може застосовувати зброю, надану Німеччиною, проти військових об'єктів у росії. Раніше уряд США дозволив Україні використовувати американську зброю в обмежених масштабах проти цілей на російській території. І Німеччина, і США обґрунтували цей крок нещодавнім російським наступом на Харківщину.

«Якщо вони хочуть захистити свою власну країну, є два варіанти, — каже Штрак-Ціммерманн. — Перший — це протиповітряна оборона: захист від літаків, безпілотників, ракет і крилатих ракет, що наближаються, за допомогою систем протиповітряної оборони. До них відносяться системи Iris-T і Patriot, надані Німеччиною. Інші європейські держави могли б бути значно більше залучені до цього процесу. Другий спосіб — знищити військові позиції, з яких здійснюються ці атаки, на ранній стадії й таким чином запобігти нападу».

Раніше у Німеччині критикували нерішучість Шольца щодо України, говорячи, що «це де-факто підтримка росії».

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