Чи мають виключені з військового обліку оновлювати дані в ТЦК: юристи та військові розійшлися у думках

В Україні нещодавно набув чинності новий закон про мобілізацію. Документом передбачено, що чоловіки призовного віку мають протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

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Юристка Галина Токмач пояснила, чи потрібно оновлювати дані чоловікам, які були виключені з військового обліку.

Вона зазначила, що якщо особа була виключена з військового обліку військовозобов'язаних згідно рішення ВЛК «Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку», то вона вже не має статусу військовозобов'язаного. Відповідно на неї не поширюється законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правила військового обліку, зокрема в частині оновлення персональних даних, і вона не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

У пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» вказано наступне:

«Установити, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

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у разі перебування на території України — шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності)".

При цьому, згідно підпункту 1 пункту 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі — органи СБУ), військовозобов’язані розвідувальних органів — у відповідному підрозділі розвідувального органу).

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Тож особа, виключена з військового обліку військовозобов'язаних згідно рішення ВЛК «Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку», не повинна перебувати на військовому обліку в ТЦК та відповідно не повинна оновлювати персональні дані.

Юристка порадила подати в ТЦК письмовий запит, зокрема і адвокатський, про включення (невключення) до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та відомості про себе, внесені до Реєстру.

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«Фактично ТЦК має відповісти, що в Реєстрі відсутні відомості щодо вас. Оскільки відповідно до частини другої статті 13 Закону України „Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів“ відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру», — підсумувала вона.

Тим часом на сайті Міноборони, де зібрані відповіді на головні питання щодо мобілізації, дана така відповідь на аналогічне запитання: «Я був визнаний непридатним (знятий з військового обліку) раніше. Що мені робити?»

«Вам необхідно звернутися до ТЦК та СП, оскільки перелік хвороб, за яким виключали з військового обліку, було уточнено у наказі Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 „Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України“», — йдеться у відповіді на сайті Міноборони.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Раді розповіли, чи мають намір призивати 18-річних та як планується зробити мобілізацію ефективнішою.

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