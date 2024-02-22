Трагедія в Києві: жінка випала з вікна багатоповерхівки

В четвер, 22 лютого, в одному з районів Києва жінка впала з висоти — приблизно з 15-го поверху.

Про це повідомив один з столичних Телеграм-каналів.

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Трагедія сталася на вулиці Ганни Ахматової, 6.

Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм вона померла на місці події.

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Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування. Також слідству належить встановити причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, що минулої осені двоє молодих киян транслювали своє самогубство в прямому ефірі, а в Одесі молода мати вчинила суїцид, тримаючи на руках 2-річну дитину.

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