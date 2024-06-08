«КиївПрайд-2024»: організатори поскаржилися на особливу увагу ТЦК до ЛГБТ

В Україні триває загальна мобілізація. Сьогодні, 8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО «UkrainePride» до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва. Про це інформує KyivPride.

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Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

UKRAINEPRIDE заявляє, що не скасовує захід та буде проводити Рейвах Прайд у напружених умовах, що склалися.

Завтра, 9 червня на цій же локації ГО «KyivPride» проводитиме благодійний фестиваль.

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«Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.

Обидві події, які проводяться 8−9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників. Адже ми збираємо кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках.

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У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги.

Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань.

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Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час.

UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми впевнені, що лише разом ми досягнемо перемоги і рівності", — йдеться у заяві організації.

Як писали «ФАКТИ», днями поліція затримала забіяку, який напав на співробітника ТЦК на Хрещатику в Києві.

Ілюстративне фото

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