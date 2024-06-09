На одного завидного холостяка стало менше: зірка «Сутінок» Роберт Паттінсон одружився

32-річна актриса, модель та співачка Сьюкі Уотерхаус та 38-річний актор Роберт Паттінсон, які зустрічалися впродовж п'яти років, офіційно одружилися.

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За даними таблоїду In Touch Weekly, пара зіграла таємне весілля невдовзі після народження доньки.

Як відомо, довгий час Роберт та Сьюкі приховували свої стосунки і відмовлялися говорити про свій роман. Лише наприкінці 2022 року пара вперше разом вийшла у світ.

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У 2023 році стало відомо про те, що пара чекає дитину, а ще через пів року — про їхні заручини. Про них вони теж не оголошували публічно — просто одного разу Сьюкі помітили з тим самим кільцем на пальці.

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Для обох шлюб став першим, хоча за плечима у кожного були гучні романи: Паттінсон довго зустрічався зі своєю партнеркою по сазі «Сутінки» Крістен Стюарт та співачкою FKA Twigs. А Уотерхаус — з актором Бредлі Купером. В одному з інтерв'ю Сьюкі, яка в минулому мала чоловіків-нарцисів, розповіла, що Роберт — найкраще, що траплялося в її житті.

«Роб нарешті знайшов своє призначення, — розповів інсайдер виданню. — Він вже не той чоловік без мети, яким був дев'ять-десять років тому З того часу, як Роб зустрів Сьюкі, він повільно, але вірно почав змінюватися. Логічним завершенням цих змін стало те, що у них все стало серйозно: вони створили сім'ю і проведуть залишок своїх днів разом. Буде офіційна заява про весілля чи ні, але Роб і Сьюкі одружена пара. Для них головне зараз — бути люблячими батьками».

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одного «зіркового» холостяка — Леонардо Ді Капріо. Але, на відміну від Роберта Паттінсона, він, здається, навіть в думках не бачить себе одруженим чоловіком.

Фото Getty Images

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