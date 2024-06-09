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Спорт

Непереможний український боксер побив поляка за дві хвилини бою: відео нокауту

14:43 9 червня 2024
Микола Номеровський

Український боксер другої середньої ваги (до 76,1 кг) Микола Номеровський (7 перемог, 5 із них — нокаутом) продовжив свою виграшну серію на професіональному рингу. У рамках шоу від Rocky Boxing Promotions у Польщі 27-річний боєць із Кривого Рога вже в першому раунді впорався з місцевим боксером Робертом Постшигачем (1 перемога, 4 поразки). Раніше Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Українець з самого початку поєдинку взявся лупцювати поляка і вже на першій хвилині відправив його у нокдаун. Постшигач зміг продовжити бій, але ще у стартовій трихвилинці пропустив від Номеровського потужний правий хук і опинився в нокауті. Яскрава перемога українця за дві хвилини!

«Це результат моєї кропіткої праці, — прокоментував перемогу Микола Номеровський. — Понад шість місяців я жив у режимі „без вихідних“: лише робота і лише праця, що й стало результатом вчорашнього вечора».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Берінчик сенсаційно став чемпіоном світу з боксу.

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