Суд над Трампом: присяжні визнали експрезидента винним у справі про гроші за мовчання порноакторки

У лютому цього року колишній президент США Дональд Трамп був засуджений до виплати великого штрафу у справі про шахрайство. Тепер у ще одному судовому процесі проти Дональда Трампа винесено вирок. Про це оголосив суд Манхеттена. Його визнали винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Дональд Трамп дивився прямо перед собою під час оголошення вироку, не рухався і насупився, коли рішення було остаточно оголошено, повідомляє CNN.

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З середини квітня 12 присяжних заслухали свідчення понад 20 свідків у процесі. Обвинувачення звинуватило Трампа в тому, що він хотів підвищити свої шанси на успіх на президентських виборах 2016 року, заплативши 130 000 доларів «відступних» порноактрисі «Стормі Деніелс», справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд за те, що вона мовчатиме, що в неї з Трампом був секс. А потім незаконно відзвітував про рух грошових коштів.

Хоча сам платіж, який не заперечувався жодною зі сторін, не був незаконним, кажуть, що 77-річний чоловік маніпулював документами при відшкодуванні суми своєму тодішньому особистому адвокату Майклу Коену, щоб приховати справжню причину транзакції. Це зробило його винним за 34 пунктами обвинувачення у незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Адвокати Трампа стверджували, що це були звичайні юридичні витрати. Сама Деніелс докладно на допиті розписала всі подробиці того, що трапилося. Аж до пози, в якій вона займалася сексом із колишнім президентом і скільки акт тривав.

Додамо, що у разі визнання Дональда Трампа винним йому загрожує тюремне ув'язнення на кілька років, яке також може бути умовним, або штраф. Суддя Хуан Мерчан визначить покарання пізніше. Республіканець Трамп може подати апеляцію і брати участь у президентських виборах у листопаді, навіть якщо його визнають винним.

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