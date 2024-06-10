В Азовському морі безпілотники атакували буксир та баржу, що призначалася для захисту Керченського мосту, — ЗМІ (фото, відео)

Невдовзі після того, як біля берегів Криму безекіпажні катери ГУР МО знищили чергове російське судно — рейдовий буксир проекту 498 «Сатурн» або «Протей» в акваторії Панського озера, безпілотники атакували буксир і баржу рф в Таганрозької затоці, що у північно-східнічй частині Азовського моря.

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Як стверджує «База», капітан буксира «Інженер Смирнов» повідомив про вибите на судні скло, а також «незначні пошкодження у баржі» вище ватерлінії.

Фото "База"

Фото "База"

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Легкі уламкові поранення отримали двоє членів екіпажу буксира. Плавзасоби повернулися до порту Азов у Ростовській області рф.

«Кримський вітер», посилаючись на свої джерела, пише, що буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море, а далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження.

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Нагадаємо, що напередодні в ГУР МО підтвердили атаку на російський аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області росії, розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, де був уражений багатоцільовий винищувач вкс росії Су-57.

Фото зі сторінки «Кримський вітер»

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