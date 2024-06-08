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Події

Частина непрацюючого фонтану впала на підлітків в Одесі: одна дитина загинула (фото)

10:56 8 червня 2024
Фонтан

В Одесі, де під ворожими обстрілами часто гинуть місцеві мешканці, сталася трагедія, не пов'язана з бойовими діями — загинула дитина.

Як повідомляють у ГУНП в Одеській області, напередодні увечорі двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані, що встановленій в сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Хлопці забралися на верхню бетонну конструкцію, яка під ними обвалилася.

Фото поліції

Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий — травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню.

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Фото поліції

Тіло загиблого слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.

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Нагадаємо, що днями на Вінничині у ДТП потрапив мікроавтобус, який перевозив 17 дітей у віці від 7 до 17 років, а також дорослих. Водій не впорався з управлінням та перевернувся. За допомогою до медиків звернулися п'ятеро підлітків та двоє дорослих.

Фото поліції

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