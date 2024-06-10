Український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території росії

«Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання», — повідомило Sky News українське військове джерело. Раніше також повідомлялося, що Сили оборони вперше вразили найсучасніший винищувач росії.

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Український військовий літак вперше застосував зброю, яка вразила ціль на території росії, повідомило Sky News українське військове джерело. За його словами, «російський командний пункт» був уражений у неділю в районі Бєлгорода на заході росії.

Не було відразу зрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, в тому числі, чи була це західна зброя чи ні.

Сполучені Штати і Франція нещодавно заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати свою зброю для ураження військових об'єктів на території росії - звідки російські війська здійснюють напади на Україну. Згідно з новими інструкціями, затвердженими президентом Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на російській території для захисту міста Харкова на північному сході України.

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Лорд Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, був менш конкретним, заявивши лише, що саме Україна має вирішувати, як використовувати британську зброю - наприклад, крилаті ракети Storm Shadow, які можуть бути запущені українськими літаками.

На умовах анонімності військове джерело повідомило Sky News: «Місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території росії».

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Українське військове джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали «скоординованого удару» по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря. Судно стало п'ятим з семи десантних кораблів класу «Ропуха», які були потоплені або «приведені в непридатність» внаслідок українських атак, повідомило джерело.

«Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході», — додало джерело.

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За словами співрозмовника, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

«Перешкоджаючи російським поставкам боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній боротьбі», — зазначило джерело.

Раніше у «ФАКТАХ» аналітик назвав три сценарії завершення війни в Україні.

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