Частина Києва на два тижні залишиться без гарячої води: коли розпочнуться відключення та з чим вони пов'язані

У Києві, де місцеві мешканці періодично сидять без світла через графіки відключень, у Шевченківському і Дніпровському районах люди на два тижні залишаться ще й без гарячої води.

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Як пише «Вечірній Київ», з 11 до 25 червня не буде гарячої води через планові гідравлічні випробування. Їх зазвичай проводять для того, аби виявити «слабкі» місця трубопроводів влітку і зменшити рівень аварійності в опалювальний період.

Отже, протягом двох тижнів гарячої води не буде:

Шевченківський район:

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У зону робіт потрапляють частина проспекту Берестейського та вулиці Старовокзальна, Жилянська, Златоустівська, Володимирська, Павлівська, Дмитрівська, Полтавська, Студентська, Дончука, Трьохсвятительська, Пимоненка, Кудрявський узвіз, Кудрявська, Вознесенський узвіз, провулки Киянівський, Десятинний, Михайлівська площа, бульвар Т.Г. Шевченка.

Дніпровський район:

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Роботи пройдуть у межах вулиць Братиславської, Радунської, Сержа Лифаря, Миропільської, Остафія Дашкевича, Сулеймана Стальського, Гната Хоткевича, Гетьмана Павла Полуботка, Вінстона Черчилля, Якова Гніздовського, Електротехнічної та проспекту Романа Шухевича.

Видання наголошує, що у разі виявлення одразу декількох пошкоджень трубопроводу під час проведення гідравліки, термін ремонтних робіт може подовжуватись. Після ремонту трубопровід ще раз випробовують. Якщо повторних пошкоджень не виявлено, його запускають у роботу та відновлюють постачання гарячої води клієнтам.

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Дізнатись терміни відновлення подачі гарячої води можна:

з оголошень на будинках;

на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ за посиланням https://1557.kyiv.ua/ (налаштувавши SMS-інформування);

за телефоном 15−57 або 044−500−15−57 (з мобільного);

у контактному центрі міста Києва за телефоном 15−51;

у чат-ботах @claim_1557_bot та @Kontaktny_centre_1551_bot.

Нагадаємо, що з 1 червня запровадили новий тариф на електроенергію — він складає для всіх споживачів 4,32 грн за кВт/год.

Фото Pixabay

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