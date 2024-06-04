«Жоден з нас на це не заслуговує»: Злата Огнєвіч здивувала зверненням до українців

Популярна співачка Злата Огнєвіч звернулась зі своєї сторінки у соціальній мережі до підписників. Злата поділилася думками, які тривожать її останнім часом. Співачка записала відео, сидячи у темряві під час чергових відключень світла.

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«Вже дві години без світла, — поділилася Злата. — Це не перше відключення за сьогодні. Але, попри все, я займаюсь співом. І ось під звуки генераторів за вікном, я думаю: чи до музики зараз нашому народу?»

Огнєвіч згадала, що декілька днів тому випустила нову пісню, але зараз думає лише про те, як на людей впливають відключення.

«Це справжній терор», — написала Злата.

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Вона розказала, що її сестра, яка нещодавно народила, вимушена сидіти вдома з маленькою дитиною, бо живе на високому поверсі й не має змоги спуститися під час відключень.

«Думаю про матусь, в яких маленькі діти, про літніх людей, що не можуть спуститися сходами, про наших дітей і вкрадене дитинство, — сказала Злата. — Сумно це все і несправедливо. Жоден з нас на це не заслуговує».

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Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, що навчилася стріляти з міномета.

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