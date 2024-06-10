Танцюру звільнено, Гринкевич у СІЗО, а Мойсюк про оборудки на армійських тендерах нічого не знав? — блогерка

Блогерка Альона Яхно опублікувала фото зі святкування дня народження колишнього командувача Сил ТрО Ігоря Танцюри у 2018 році. На ньому він разом з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у мільярдних махінаціях з одягом і харчами для ЗСУ.

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На той час головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний, його заступником — Євген Мойсюк, якому по вертикалі підпорядковувався Танцюра разом із ТрО. Нагадаємо, останнім часом Мойсюка називають можливим кандидатом на посаду Головнокомандувача ЗСУ у разі звільнення Олександра Сирського.

«В голові крутиться підступне питання: чи можливо з 2018 року крутити такі оборудки на армійських тендерах без сторонньої допомоги? Танцюру було звільнено, Гринкевич відправлений у СІЗО, а славетний генерал нічого не знав? Якось воно не дуже добре тхне», — написала Яхно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бізнесмен Ігор Гринкевич, з яким розірвало угоди Міністерство оборони після гучного корупціонного скандалу, намагався надати неправомірну вигоду співробітнику ДБР, аби той посприяв у знятті арешту з майна його компаній.

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