«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти»: експерт про лобіювання Мойсюка з боку Безуглої

Скандально відома народна депутатка Мар’яна Безугла просуває у публічний простір наратив про необхідність знову змінити військове керівництво, призначивши Головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це політолог і директор Інституту світової політики Євген Магда написав на своїй сторінці у соцмережі.

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Він звернув увагу на те, що перша спроба Безуглої «протягнути» на посаду Мойсюка датована січнем 2024 року, коли вона активно критикувала тодішнього головкома Валерія Залужного. Тепер нардепка «хейтить» чинного головкома Олександра Сирського, щоб вдруге домогтися призначення Мойсюка.

«Один лишень той факт, що за нього впрягається настільки неоднозначна особа, як Мар’яна Безугла, змушує задуматись над тим, що стоїть за її бажанням призначити головнокомандувачем саме Мойсюка. Як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Насправді лобіювати кадрові перестановки у вищому військовому керівництві раз на пів року — дуже погана ідея, яка нічим добрим для нас не закінчиться незалежно від прізвищ», — написав експерт.

Увагу до військового командування з боку Безуглої Магда назвав «зацикленістю»: «Яку мету вона переслідує, достеменно невідомо. Але це точно не „наведення ладу“ у військовій верхівці — бо працювало до Мар’яни, працюватиме і після неї».

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Він також нагадав, що Безугла «збила» з посади Залужного, систематично поливаючи його брудом майже три місяці — аж до моменту звільнення. Тоді вона публічно підтримувала Сирського як одного з кандидатів на цю посаду.

«Проте минуло всього три з гаком місяця з моменту призначення Сирського на посаду головкома, і історія повторилась знову: Безугла його нещадно хейтить і розводить зраду», — написав Магда.

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Мар’яна Безугла — народна депутатка від «Слуги народу». Як писали ЗМІ, включити її у партійний список свого часу запропонував Андрій Холодов, так званий «тютюновий король», кум обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

За роки свого депутатства Безугла фігурувала у численних скандалах. Окрім систематичної критики Збройних Сил України, вона медійно атакувала волонтерів, незалежний мовник «Суспільне», була співавторкою низки скандальних законопроєктів, один з яких пропонував дозволити командирам вбивати підлеглих без рішення суду. Її також обвинувачували в дискредитації ЗСУ та сприянні російським ІПСО.

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