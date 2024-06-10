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Події

Український дрон нагрянув до окупаційної адміністрації Каховки: підсумки «візиту» (фото, відео)

15:26 10 червня 2024
Атака

Збройні сили України продовжують боротися з окупантами. Окупаційну адміністрацію в Каховці атакував український дрон. Про це повідомляє Telegram-канал «Андрющенко Time».

«В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон. Спитати, що там з хлібалом, мабуть. Нажаль, кажуть бригада Кабзону без поповнення. Але, нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днями в росії здійснено замах на колишнього мера Куп’янська Геннадія Мацегору, який під час окупації міста перейшов на бік ворога.

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