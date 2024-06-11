«Приклад не зупинятися»: ветеран війни став ведучим ранкового шоу

Десантник, волонтер та стронгмен Олександр Швачка став першим на українському телебаченні ведучим-ветераном. Разом з Юлією Зорій, Григорієм Германом і Сергієм Лиховидою він вестиме ефіри програми «Ранок у великому місті» (ICTV2).

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Відомо, що новий ведучий не має попереднього досвіду роботи в медіа, проте, за словами продюсерів, має бажання підтримати інших військових та продемонструвати, що вони можуть відкрити для себе нову діяльність.

«Я дуже радий спробувати себе в якості телеведучого ранкової програми, — прокоментував подію Олександр. — Вірю, що мій досвід для багатьох колишніх бійців стане добрим прикладом не зупинятися і досягати нових вершин, а глядачам каналу обіцяю щоранку надавати заряд позитиву і енергії. Впевнений, що участь у цьому проєкті допоможе суспільству подивитись на ветеранів з іншого боку і дасть можливість глядачам зрозуміти, що ветерани такі самі люди, як і вони».

Олександр Швачка з позивним «Вовк» добровільно пішов на війну у 2015 році у складі 79-ї аеромобільної бригади, а у лютому 2022-го з власної ініціативи став бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був важко поранений при обороні Київщини в смт Макарів, Бучанського району, в результаті отримав ампутацію лівої ноги.

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Продюсери шоу переконані, що регулярна комунікація ведучих у студії слугуватиме в тому числі просвітницькій місії та навчатиме безбар’єрності, кращому розумінню потреб ветеранів.

Нагадаємо, новим героєм проєкту «Холостяк» став ветеран війни.

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