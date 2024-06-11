Безугла натякнула на готовність стати очільником Міноборони

Героїня низки скандалів народна депутатка Мар'яна Безугла згодна з тим, що кожна критика повинна містити раціональне зерно, і при цьому пропонувати вихід із ситуації.

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Про це йдеться в пості, який вона опублікувала у соціальній мережі.

«Кажуть, критикуєш — пропонуй. І саме міністр є рукою демократичного цивільного контролю над силами оборони. Наша проблема в тому, що міністри або були військовими і частиною кругової поруки, або, маючи в тій чи іншій мірі екзистенційний страх перед військовими „професіоналами“, швидко попадали під їхній вплив, а не здійснювали контроль та розвиток. На жаль, так і зараз. Міністр оборони — це не завгосп Головкома ЗСУ», — написала вона у пості під назвою «Якби я стала міністром оборони».

Так, за її словами, найперше, що вона зробила б на посаді, — запропонувала президентові призначити не «совкового», не фракційного очільника війська".

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Далі вона б провела аудит усіх призначень, зняттів комбригів та комбатів тощо, переведень «неугодних» на «навчання» тощо.

«Взагалі, передивитися всіх мобілізованих від 24 лютого 2022 року, хто був у бойових підрозділах та дати їм подальший розвиток для використання досвіду… Завершити реально, а не частково аудит невоюючих підрозділів та штабів. Розформувати зайві прокладки структур управління, перетрусити весь Генштаб і відправити в бойові підрозділи остаточно / на ротації, а з бойових підрозділів — в Генштаб», — йдеться у повідомленні.

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Безугла також пропонує провести контррозвідувальну перевірку на шпигунів, агентів впливу та проросійських консерв у Мінобороні та Генштабі. Залучити кращих цивільних та мобілізованих спеціалістів на усі рівні без обмежень.

«Зупинити створення нових механізованих сухопутних бригад, спрямувати зусилля на поповнення існуючих бойових підрозділів, розвиток їхнього бренду, підготовку, сталість колективів, аналіз діяльності. Сконцентруватися на поповнені технікою і боєприпасами саме воюючих досвідчених підрозділів. Ввести обов'язкові критерії навченості людей, злагодження підрозділів, фактичної укомплектованості і готовності. Запровадити обов'язкові ротації бригад, передусім внутрішні… Взагалі, провести аудит майорів-полковників у вищих штабах та визначити для кожного ріст і діяльність. Підозрюю, набереться ціла надлишкова полковнича бригада, ще треба думати, куди і як її», — пропонує нардепка.

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Мар’яна Безугла також запропонувала б провести переатестацію усіх генералів та відправити більшість у відставку, «щоб не накопичувались, не нили про посади та не дестабілізували ситуацію».

«І хтось скаже, тут же стільки нормативної документації міняти, чи щось тут взагалі неможливо. Я скажу, немає нічого неможливого, у війні виграє швидший, гнучкіший, розумніший. Ви зараз можете самі відповісти собі, чи ми виграємо», — резюмувала нардепка Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, що крім Міноборони пані Безугла «горить бажанням» реформувати також інші державного управління. Зокрема, вона готова відмовитись від мільйонів українських громадян, які не погодяться поверниться до Україні для оновлення даних у ТЦК.



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