Кочетков про заяви Безуглої: «Щоб писати адекватні закони, потрібно мати фах і компетенції. Щоб потрапити у новини — достатньо рота»

Єдина правильна реакція на скандальні заяви Мар’яни Безуглої — ігнорування. При цьому суспільство має тиснути на керівництво Верховної Ради для відповідної оцінки етичності поведінки нардепки. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

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«Давно зрозумів, що все в світі має свою межу, окрім людського глупства. Глупим людям завжди чогось не вистачає: грошей, впливу, визнання, врешті решт, тривіальної суспільної уваги. Саме тому, таких людей краще ігнорувати, бо уваги їм завжди буде замало, а їхнього глупства буде все більше», — написав Кочетков.

Так він прокоментував два пости Безуглої, опубліковані з різницею у чотири місяці. У першому вона схвально оцінює головкома Олександра Сирського за захист Києва та Харківський контрнаступ, який називає його «авторським проектом». У другому — кардинально змінила думку і нещадно його критикує.

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«Є такий сталий вислів: базарна баба. Головною ознакою є, що така персона знає слова, має рота, але не має достатньо розуму, щоб себе стримувати. Ці ознаки, на жаль, повністю лягають на згадану депутатку. Їй байдуже, кого поливати брудом. Її не обходять наслідки. Мабуть, вона не доотримала уваги та якихось вітамінів в дитинстві, і тепер ми приречені бути об’єктами і свідками її психологічної реабілітації? Тут можна було б поспівчувати, якби не війна з недоімперією за існування», — заявив експерт.

При цьому він нагадав, що Безугла — заступниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вона має голос і вплив, але попри це не запропонувала жодного закону чи законопроекту, який був би корисним для ЗСУ, покращував становище військовослужбовців та сприяв перемозі. Натомість вона пропонувала на законодавчому рівні дозволити командирам розстрілювати підлеглих.

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«Щоб писати адекватні закони, потрібно мати фах, компетенції, досвід, а щоб потрапити у новини — достатньо рота. Тому вона в новинах. Але чомусь і досі у Комітеті нацбезпеки. Неврівноважена, нерозсудлива, така, що не тримає рота на замку. Тут вже потрібні термінові дії», — написав Кочетков.

Він закликав громадськість чинити тиск на керівництво ВРУ, яке самоусунулося від цієї проблеми, і вимагати, щоб питання етичності поведінки депутатки було розглянуто згідно регламенту.

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«І нехай вона, якщо раптом перетворилися на невгамовну правдорубку, переходить до опозиції. І заробляє власний авторитет і політичну вагу, а не ті, що автоматично додаються до членства у фракції влади. А поки що на пані Мар’яну і хаотичні зміни її світосприйняття краще не звертати уваги. Як робить це керівництво ЗСУ», — заявив експерт.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла систематично критикує військове командування України, скаржилась на волонтерів до СБУ, закликала виключити з ефіру єдиного незалежного мовника — Суспільне. Депутатку обвинувачували у дискредитації Збройних Сил, зриві мобілізації та сприянні російським ІПСО. Комітет Ради з нацбезпеки проголосував за відкликання Безуглої з посади заступника голови. Але відповідна постанова так і не була винесена на голосування залу.

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