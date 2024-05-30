Міна сповільненої дії: чому ДБР і СБУ не звертають увагу на Мар’яну Безуглу

Якщо вбити у пошук соцмереж або гугла «Маріанна Безугла», найпоширенішим словом у видачі напевно буде «знову». Знову дискредитує військове командування. Знову конфліктує з військовими. Знову потрапила у скандал. Знову, знову, знову… За останні місяці тільки лінивий не коментував висловлювання та публічну діяльність народної депутатки, називаючи її шкідливою чи навіть ворожою. Але позицію не висловлювали компетентні служби — Державне бюро розслідувань та Служба безпеки. Їхнє мовчання, очевидно, сприймається Безуглою як карт-бланш.

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Характерна особливість її дописів, а саме так нардепка найчастіше комунікує із суспільством, — емоційність і категоричність. З її гострих формулювань виходять добрі заголовки. Вони обурюють, резонують із пригніченими настроями у суспільстві, а відтак — приносять тисячі «реакцій», перепостів та трафік. При цьому, ретранслюючи наративи Безуглої, деякі ЗМІ, лідери думок та звичайні інтернет-користувачі чомусь ігнорують той факт, що дуже часто ці наративи є взаємовиключними. Нардепка справді часто вступає в суперечність із самою собою, у короткий проміжок часу видає діаметрально протилежні оцінки одним і тим же подіям чи персоналіям. Про що це може свідчити? Або вона зовсім не розуміється на темах, які коментує. Або ці наративи не її, а вона тільки — голова, що говорить. Важко стверджувати, який із цих варіантів ближчий до істини. Але це не так важливо, адже вони однаково небезпечні для країни.

Наприклад, остання «резонансна» заява нардепки стосувалася призначення генерала Василя Зубанича заступником генерала Олександра Тарнавського на південному напрямку. Безугла критикує за це призначення головкома ЗСУ Олександра Сирського. Одна з її претензій до Зубанича полягає в тому, що він нібито «валив оборону Харківщини у 2022 році». Варто зазначити, що Харківський контрнаступ поправу визнаний світом однією з найвдаліших військових операцій і увійде до підручників. По-друге, ще чотири місяці тому Безугла записувала харківську операцію до активу Сирського, називаючи її «його авторським проєктом».

Другий закид Зубаничу — провальне, на її думку, командування ключовим напрямком південного контрнаступу у 2023 році. При цьому, 3 червня 2023 року, за лічені дні до початку того ж контрнаступу, Безугла опублікувала селфі із підписом: «Південь. УР-77. Заряджені». На це звернув увагу ветеран АТО Олексій Петров. Цим постом, за його словами, нардепка розкрила ворогові всі карти: напрямок контрнаступу, намір створювати проходи у протитанкових мінних загородженнях, адже УР-77 — це самохідна машина для розмінування і вона, за її дописом, точно не одна.

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«Напевно, це фото за декілька днів до початку контрнаступу на півдні Мар'яну примусив зробити Валерій Залужний. Ну або Сергій Шаптала. Інших варіантів не бачу», — написав іронічно Петров.

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скріншот з Facebook Олексія Петрова

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Чинного головкома Безугла останнім часом активно критикує, хоча ті ж чотири місяці тому позитивно відгукувалася про нього як одного з основних претендентів на заміну Валерію Залужному, адже він — «стара школа», чия «воля і жорсткість» відіграли ключову роль у захисті Києва та Київщини. Нагадаємо, що Залужного в той період депутат протягом кількох місяців дискредитувала, називаючи алкоголіком, ухилянтом, «золотим телям», відповідальним за окупацію Маріуполя, втрату Роботиного (за який, до речі, досі тривають бої. — Авт.), і тому подібне. При цьому «суцільним злом» ексголовком став доволі миттєво — у листопаді 2023 року. До цього часу нардепка публікувала його фотографії на своїй сторінці у Facebook, ділилася його повідомленнями, тощо.

Тепер мішенню для неї став Сирський. Останні тижні депутатка активно просуває наратив про необхідність перезавантажити військове командування та змінити Генштаб. Політолог Євген Магда звернув увагу: з її подання в інформаційному полі зароджується дискусія щодо нібито призначення замість Сирського генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Його вже охрестили «новим улюбленцем» народної обраниці. І справді — на його адресу (поки що) немає жодного критичного зауваження. Незважаючи на те, що Мойсюк кілька років був заступником ненависного Мар'яни Залужного.

«Один тільки факт, що за нього впрягається така неоднозначна особа як Мар'яна Безугла, змушує замислитися над тим, що варто за її бажанням призначити головнокомандувачем саме Мойсюка. Як то кажуть, скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти», — написав Магда.

Якщо уявити, що депутат справді не байдужий до стану справ в армії і хоче допомогти обороні країни, чому вона обрала тактику «критикувати нон-стоп»? Ветеран АТО та волонтер Роман Донік вважає, що якісних змін у структурі ЗСУ до списку інтересів нардепа зовсім не входять.

«Кожна зміна керівника на будь-якому рівні це хаос у певний час. Не буває інакше… Зараз вона починає торпедувати тих, хто тільки-но почав по суті „володіти ситуацією“. Для чого? Знову зміна, знову хаос, знову півроку порвано зв'язки та напрацювання? Яка мета у служителя народу? Тримати ЗСУ у постійному стані кадрових змін із паралічем?», — написав Донік.

Він також зазначив, що Безугла точно має повноваження і вплив на ситуацію в армії, адже вона — заступник голови Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки. На його думку, ні Комітет, ні особисто Безугла не зробили нічого для допомоги війську. Навпаки, він зазначає, що саме «слуги» затягували ухвалення законопроекту про мобілізацію, саме вони відповідальні за відставання з підготовкою особового складу та створення резервів, за дискредитацію ідеї мобілізації та демотивацію суспільства. В останньому пункті Безугла досягла великих успіхів.

Логічно було б припустити: якби Безугла справді прагнула змін, у неї для цього є найкраща трибуна — профільний Комітет. Але на його засіданнях вона… мовчить. Секретар Комітету Роман Костенко розповів, що під час засідань Безуглая не критикує військове командування і не порушує питання, про які щодня пише пости в соцмережах.

«Мені здається, що це якісь особисті історії, як помста військовому керівництву — звинувачувати їх у тому, що вони не ухвалюють жодних рішень чи погано їх ухвалюють», — припускає Костенко.

На думку політолога Олександра Кочеткова, військове командування ігнорує закиди нардепки, бо не визнає її «стратегічний геній» і не «враховує її суперкомпетентні поради». Власне, те саме було і за каденції Залужного. Тож, вважає Кочетков, її мета — критика заради критики, хайп заради хайпу.

«Є такий стійкий вислів: ринкова жінка. Головною ознакою є, що така персона знає слова, має рота, але не має достатньо розуму, щоб себе стримувати… Їй байдуже, кого поливати брудом. Її не оминають наслідки», — написав він.

Роман Донік зазначає: замість того, щоб пропонувати зміни, нардеп сіє зневіру «гаслами „за все добре“, не маючи уявлення про суть предмета», а також намагається внести розкол між рядовим та середнім керівним складом ЗСУ та керівниками.

Найкраща ілюстрація цього — одне з останніх її повідомлень, в якому вона звинуватила Сирського через фотографію зі штабу 57-ї бригади на Вовчанському напрямку.

«Головнокомандувач зі своїм традиційно „каральним обличчям“ сидить на місці командира бригади, а той нещасний ліворуч від нього і є командир бригади», — написала вона. На її думку, таким чином головком нібито не допускає «розвитку професійного рівня та злагодженості колективів бригад, локального лідерства, цінностей та бренду підрозділів».

Фото, яке обурило Безуглую

На цю дивну тезу одразу відреагували в самій бригаді: Безглузду звинуватили в тому, що вона «перекрутила ситуацію і висвітлила її в хибній формі».

«За час ведення бою за Вовчанськ Головнокомандувач уже кілька разів відвідував бригаду, зокрема й батальйони. З єдиною метою. Особисто розібратися, чим допомогти частинам та підрозділам, які ведуть інтенсивні бої, максимально швидко організувати всі заходи щодо вирішення проблем» , — повідомили у підрозділі.

Безугла замість того, щоб перепросити, відреагувала у властивій їй манері:

коментар нардепа

Нищівний удар риторика Безуглої завдає мобілізації, від якої безпосередньо залежить здатність України тримати оборону і яка без сторонніх зусиль просувається нелегко. У цьому питанні вона займає відверту антидержавну позицію, з кожної праски закликаючи українців не довіряти власній армії та боятися її. Олексій Петров так описав цю «кампанію»: вулиці завішані білбордами із закликами приєднуватися до ЗСУ, контактами рекрутингових центрів, комбриги, комбати, ротні та взводні цілодобово ламають голови, як залучити майбутніх спеціалістів до свого підрозділу. І тут зненацька на сцену вистрибує Мар'яна!

«І починає, бризкаючи слиною на всі боки, вішати генералам ярлик… м'ясника! Що в такому разі робить людина, яка ще п'ять хвилин тому шукала адресу рекрутингового центру? Питання риторичне… Якщо її хвіртку не прикриють, на питаннях мобілізації можна ставити хрест. І хтось зараз скаже: „То що, Петров? Генерали справді м'ясники?“ — „Ні, — відповім я. — Справа в іншому“. Так не буває: ще чотири місяці тому генералу співають хвалебні оди, а потім хе*ак і вже… — цей м'ясник, давайте нового! Молодого! Перспективного!», — написав Петров.

Він нагадав, що системну інформаційну атаку з боку Безуглої на собі вже відчув майже весь вищий керівний склад війська: Залужний, Сирський, Тарновський, Забродський, Шаптала, Наєв (у 2022 році вона публікувала спільне селфі з надихаючим серцем). На думку Петрова, спекулюючи на генеральських прізвищах Безугла «системно вбиває клин в армійські ряди». Чому? На це запитання знайдіть відповідь самі. Впевнений, скоро впораєтеся…", — написав ветеран.

Мар'яна Безугла та Герой України Сергій Наєв

У цьому контексті доречно нагадатиме публікацію наших колег з «Бабелі», в якій вони писали про зв'язки Безуглої з Андрієм Холодовим — екснардепом, так званим «тютюновим олігархом», який контролював мережу тютюнових кіосків на зупинках громадського транспорту. Як і його кум Віктор Медведчук, Холодов втік із України, але до Європи, а не до Росії. У 2019 році саме Холодов рекомендував включити Безуглую до партійного списку «Слуги народу», представивши її як «дівчинку ресурсну».

Чи пов'язана поточна діяльність нардепа із політичними зв'язками — питання до компетентних органів. Шкода, що вони поки що не поспішають давати відповіді, як і не поспішає керівництво парламенту з відкликанням Безуглої з Комітету нацбезпеки..

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