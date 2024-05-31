«Змушує замислитися над тим, чи варто за її бажанням призначити головкомом саме Мойсюка»: політолог про лобіювання Мар’яни Безуглої

Зацикленість Мар’яни Безуглої на перестановках у військовому командуванні від початку здавалась дивною. Останні тижні депутатка активно просуває наратив про необхідність перезавантажити військове командування та змінити Генштаб. Політолог Євген Магда звернув увагу, що з її подання в інформаційному полі зароджується дискусія щодо нібито призначення замість Сирського генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Його вже охрестили «новим улюбленцем» народної обраниці. І справді — на його адресу (поки що) немає жодного критичного зауваження. Незважаючи на те, що Мойсюк кілька років був заступником ненависного Мар'яні Залужного.

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«Дещо стало вимальовуватись, коли нардепка зайшла на друге кадрове коло. Вона збила з посади колишнього головкома Залужного, систематично поливаючи його брудом майже три місяці — аж до моменту звільнення. Тоді, за її оцінкою, Сирський був «старою школою», чия «воля і жорсткість зіграли ключову роль в захисті Києва, а Харківський контрнаступ взагалі був «авторським проєктом». Проте минуло всього три з гаком місяці з моменту призначення Сирського на посаду головкома, і історія повторилась знову: Безугла його нещадно хейтить і розводить зраду», — написав Магда на своїй сторінці у соцмережі.

Він нагадав, що Безугла почала вкидувати в інфополе Мойсюка ще в січні 2024 року як кандидата на заміну Залужному, але тоді протягнути його не вийшло.

«Один тільки факт, що за нього впрягається така неоднозначна особа як Мар'яна Безугла, змушує замислитися над тим, що варто за її бажанням призначити головнокомандувачем саме Мойсюка. Як то кажуть, скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти», — написав Магда.

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Політолог також зазначив, що «лобіювати кадрові перестановки у вищому військовому керівництві раз на півроку — дуже погана ідея, яка нічим добрим для нас не закінчиться незалежно від прізвищ».

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