Набрали за місяць більше, ніж до цього за пів року: нардеп про стан мобілізації в Україні

Завдяки посиленню заходів з мобілізації, у травні в Україні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.

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Про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

«У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір — ред.)», — зазначив нардеп.

При цьому більш докладних деталей і цифр Костенко не розкрив.

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Зазначимо, що в травні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів.

Також у законі прописано низку нових обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, у таких чоловіків відбиратимуть водійські права.

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За словами президента України Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як цей закон набув чинності.

Також нагадаємо, що сьогодні нардепка Мар'яна Безугла натякнула на готовність очолити Міністерство оборони країни, але заява викликала дуже суперечливу реакцію у суспільстві.

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