Президент США Джо Байден, який раніше назвав умови припинення війни в Україні, ухвалив рішення направити в Україну другу американську зенітно-ракетну систему Patriot. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваних чиновників американської адміністрації та військових.

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«Рішення Байдена було прийнято минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією видання, друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до США. Американські офіційні особи зазначили, що система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні в найближчі кілька днів.

The New York Times також зазначає, що адміністрація Байдена сподівається, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників до аналогічних дій.

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Раніше глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна спільно з союзниками передасть Україні сто додаткових ракет для систем ППО Patriot. Пісторіус підкреслив, що ракети передадуть у рамках ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО, до якої приєдналися Данія, Нідерланди та Норвегія.

«32 із цих перехоплювачів уже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано найближчими тижнями», — уточнив він.

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Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в США зняли заборону на постачання західного озброєння підрозділу «Азов», а також висловили сподівання, що після відновлення партнерами військової допомоги Україна змінить ситуацію на фронті.

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