Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який наполягав на проведенні виборів в Україні, заявив, що він підтримає Сполучені Штати, які тренуватимуть українські війська в Україні, пише The Hill.

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«Так, я підтримую підготовку військових всередині країни. Затримка з озброєнням через бездіяльність Палати представників призвела до того, що ми втратили темп. Але з самого початку адміністрація Байдена не запровадила санкції перед вторгненням, щоб стримати путіна. Вони не надали зброю Україні на ранньому етапі, щоб стримати путіна. І тепер у нас є шанс перезавантажити цю війну, коли у них є зброя», — сказав Грем в ефірі програми «Обличчям до нації».

Він також заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб США заарештували російські активи по всьому світу і передали їх його країні.

«Ось чого він хотів найбільше: щоб ми пішли за російськими активами по всьому світу. Забрали гроші з суверенних фондів росії і віддали їх Україні. У Європі лежить 300 мільярдів доларів з росії. І суверенні активи, які ми повинні заарештувати і віддати Україні, — сказав він. - Або ми будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм літати на цих літаках, далекобійну артилерію, щоб вражати цілі всередині росії. Переслідуйте активи путіна де завгодно, по всьому світу. Переходьте в наступ. Я думаю, що влітку Україна відновить військовий імпульс».

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Президент Джо Байден зустрівся із Зеленським у Франції. Він та інші світові лідери зібралися там, щоб вшанувати 80-ту річницю висадки в Нормандії. Байден вибачився перед Зеленським за затримку у фінансуванні США війни проти росії.

«Я прошу вибачення за те, що ми тижнями не знали, що буде прийнято з точки зору фінансування, тому що у нас були проблеми з отриманням законопроекту, який ми повинні були прийняти, і в якому були гроші. Деякі з наших дуже консервативних членів парламенту затримували його. Але ми врешті-решт це зробили», — сказав президент США.

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Раніше повідомлялося, що НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну.

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