Україна змусила росію відсунути «червоні лінії»: політолог про абсурдність міркувань Заходу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками розмови з президентом США Джо Байденом є рішення про постачання ракет ATACMS до України. Чергова «червона лінія» подолана. Політолог доктор політичних наук Петро Олещук вважає, що це має прямий зв'язок з гнучкістю цих самих «червоних ліній», яку останнім часом досить ефективно демонструвала Україна.

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«Знищення стратегічного бомбардувальника Ту22М3, ураження РЛС „загоризонтного“ типу у Мордовії, яка могла дивитися у бік Європи на величезні відстані — 2000 кілометрів чи навіть більше, і фіксувати літаки та ракети, — нагадує політолог. — Знищення СБУ кількох об'єктів РЛС „Небо-У“ у Брянській та Бєлгородській областях. І це не говорячи про численні НПЗ, заводи, кораблі та інші стратегічні об'єкти. Включно з підприємствами металургії. Як на це реагувала російська влада? У випадку Ту22 — вони просто офіційно „розжалували“ стратегічний бомбардувальник у „важкі бомбардувальники“. І я не іронізую. Це справді була така заява, що, мовляв, впав усього лише важкий, а не стратегічний бомбардувальник. Отже, „червоні лінії“ не порушено. Відчуваєте? Якщо „червоні лінії“ росіян порушуються, вони їх просто відсувають. Але як довго українцям довелося це доводити!»

Власне, додає Олещук, сама логіка «червоних ліній» не позбавлена сенсу. Захід не хоче вступати у велику війну з рф, і тут їх насправді можна зрозуміти.

«Тому вони креслять „червоні лінії“, щоб позначити це небажання як факт, — каже політолог. — Мовляв, ми не хочемо вас атакувати, не хочемо з вами воювати, а тому діємо у таких межах, не демонструючи агресивних намірів. І це теж можна якось зрозуміти. А от чого не можна зрозуміти, це того, що у кресленні цих ліній вони спираються виключно на російське бачення. Який сенс в тому, що не можна збивати літаками НАТО російські ракети над територією України? Це автоматично означатиме вступ у війну з росією? Хто це сказав? Росіяни? Що такого сакрального у російських ракетах? Там же навіть пілотів немає. Чого збиття іранських ракет не призвело до війни НАТО з Іраном? Чого не можна бити скрізь по території рф, яка сама себе ні в чому не обмежує? Коли ракети від них полетять у Європу, то теж будуть думати, можна їх збивати чи не можна? А якщо міжконтинентальні балістичні ракети полетять через океан? Питань дуже багато, а відповідей — менше».

Але після того, як Україна атакувала не просто територію рф, а стратегічні об'єкти, які мають прямий стосунок до ядерної безпеки росіян, то західні міркування про «червоні лінії» виглядають взагалі абсурдними, вважає політолог.

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«У чому сенс обмежувати номенклатуру та використання західної зброї, якщо Україна своєю зброєю уже перетнула усі «червоні лінії»? — ставить питання політолог. — Чому б не зсунути ці лінії далі? У цьому немає нічого важкого, складного. Просто оголошуєш: тепер «червона лінія» проходить далі. Все. Особливо, якщо сама лінія уже попередньо розмилася та втратила чіткість і конкретність. У чому «ризики» від американських ракет на кілька сотень кілометрів, якщо Україна розробляє дрони на 3 тисячі кілометрів? Тому коригування «червоних ліній» — це виключно справа самих українців. Подобається нам це або не подобається. Комусь простіше їх провести якомога ближче до себе та далі від росіян, а наші цілі — прямо протилежні. Що ж, треба, значить, їх «пересувати».

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО працює над тим, щоб надіслати Україні більше систем ППО. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг і додав, що затримки з наданням такої допомоги шкодять зусиллям Києва протистояти російським атакам.

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