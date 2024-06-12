Може нашкодити: те, чого ви точно не знали про материнку

Хоча чаї з материнки допомагають від кашлю, бронхіальної астми, жовтяниці, наші предки не давали дітям і чоловікам ліки з материнки усередину. А все тому, що рослина впливає на статевий розвиток і статеву систему. Рослина містить фітоестрогени та знижує вироблення тестостерону, пояснює травниця Наталя Земна, яка раніше розповідала, як лікуватися квітами горобини.

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«У дівчаток може завчасно розпочатися статевий розвиток, скажімо, у 5−6 років у них можуть з’явитися вторинні ознаки дозрівання. У хлопчиків же навпаки — затримується статевий розвиток. До півтора років дитині материнку не варто застосовувати жодним чином. Дітям старше 3-х років можна використовувати материнку виключно зовнішньо. Вживання всередину можливо тільки для дорослих. Отже, хлопчикам і чоловікам материнка протипоказана, а дівчаткам її можна вживати від періоду, коли вони починають статево дозрівати — із 14−16 років».

За словами травниці, часто жінки лікували чоловіків від хронічногоо алкоголізму материнкою.

«Після 2−3 місячного лікування чоловік і справді перестав пити, але водночас втрачав чоловічу силу. Але короткочасне лікування від одного до семи днів чоловікові не зашкодить. А ще нагадаю, що материнка вкрай небезпечна для вагітних жінок, бо може спровокувати викидень. Не варто вживати материнку і алергікам, особливо, якщо є алергічна реакція на рослини родини ясноткових (в тому числі базилік, м'яту).

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Таке ж правило для мам, які годують грудьми — хоча вважається, що відвар материнки покращує лактацію, треба пам’ятати. що вона може викликати алергічну реакцію у мами й у малюка".

Раніше «ФАКТИ» писали про лікувальні властивості череди.

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