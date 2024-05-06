Особливо корисно для жінок: як лікуватись квітами горобини

В горобині цінні для здоров'я не лише ягоди, а й квіти, які збирають в травні-червні. Відвар з квітів горобини використовують при порушеннях роботи печінки та ендокринної системи, геморої, кашлі, гінекологічних захворюваннях. Настій квіток горобини має сечогінні та проносні властивості, пояснює травниця Наталя Земна.

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«Беремо 1 столову ложку квіток, заливаємо склянкою окропу настоюємо 20 хвилин. Пити по ¼ склянки 4 рази на день. Також настій можна приготувати в термосі — одна чайна ложка (повна) подрібнених квітів з листям на 1 склянку окропу, залити в термос і настоювати 4 години. А потім вживати до їди по ¼ склянки на день.

Відвар p квітів і листя додають у лікувальні ванни при суглобових болях, застосовують для полоскання горла при фарингітах і ларингітах", — розповідає Наталя Земна.

А особливо високо поціновували квіти горобини жінки, додає травниця. Майже при всіх жіночих захворюваннях горобинові квіти усувають проблеми.

«1 ст. ложка на склянку окропу залити, настояти, поки прохолоне, і вживати по ¼ склянки до їди.

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Збирайте цвіт горобини, робіть відвари, тільки ж пам'ятайте, що нам потрібні будуть і ягоди, тому квітів не зривайте багато", — нагадує травниця.

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