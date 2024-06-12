Афганець із ножем напав на українку в Німеччині

В Німеччині, де нещодавно вбили двох українських спортсменів, у Франкфурті на набережній біля Європейського центробанку дев’ятнадцятирічний підліток зі спини напав на українку та завдав її ударів ножем. Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ВІДЕО ДНЯ

41-річна жінка зазнала важких поранень.

Інцидент стався у понеділок близько 14 години за місцевим часом, проте поліція повідомила про нього у вівторок. Як йдеться у повідомленні правоохоронців, жінка сиділа на лавці в парку, коли ззаду до неї непомітно підійшов 19-річний хлопець, схопив її за плече та без попередження завдав кілька ударів ножем по голові та шиї. За даними поліції, злочинець і жертва не були знайомі.

Жінці вдалося ненадовго вирватися та пробігти кілька метрів, однак коли вона спіткнулася і впала на землю, підозрюваний наздогнав її та ще раз кілька разів ударив ножем. Крики жінки почули перехожі, які кинулися на допомогу. У цей момент йому вдалося втекти.

РЕКЛАМА

Очевидці надали постраждалій першу медичну допомогу та повідомили поліцію і рятувальників про напад. Нападника шукали за допомогою поліцейського гелікоптера і зрештою знайшли його у чагарниках. Зловмисником виявився 19-річний молодик, який має афганське громадянство. Чоловіка, який мав при собі знаряддя злочину, було затримано.

Окружний суд Франкфурта видав ордер на арешт за підозрою в замаху на вбивство. Підозрюваний наразі перебуває під вартою, про мотиви нападу поки нічого не відомо.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому в Німеччині вбили двох українок.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook