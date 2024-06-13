Є хорошим знеболювальним засобом: все, що важливо знати про лікувальні властивості естрагону

Естрагон (або тархун) — це трава з дуже характерним ароматом. Ніжний, злегка анісовий смак дрібного листя чудово поєднується зі стравами з риби та курки. Багаторічна трав'яниста рослина не цвіте і не дає насіння, тому її розмножують живцюванням або діленням кореня. Якщо ви не можете взяти живці у друзів, краще купити невеликі рослини, щоб вирощувати їх у своєму саду. Адже тархун також має ряд переваг для здоров'я, пише видання sonyasgarden.



Ентузіасти фітотерапії стверджують, що вживання чаю з естрагону перед сном може заспокоїти вашу нервову систему, що призводить до кращого сну. Це може навіть вилікувати безсоння.



Фітотерапія також використовує естрагон для лікування болю, в тому числі при остеоартриті. Наукове дослідження також показало, що прийом добавки, до складу якої входить естрагон, є хорошим знеболювальним засобом при цьому захворюванні.



Каротиноїди, що містяться в естрагоні, допомагають травній системі організму добре працювати, починаючи з моменту, коли ви кладете їжу до рота, і закінчуючи її перетравленням.



Ви можете жувати листя естрагону, щоб зменшити зубний біль. Це тому, що він містить евгенол, природний анестетик. Дослідження показали, що естрагон може покращити чутливість вашого організму до інсуліну, таким чином знижуючи концентрацію глюкози в крові.

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