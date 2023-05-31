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Книга рецептів

Швидко та неймовірно смачно: битки з тюльки по-одеськи від Володимира Ярославського

12:46 31 травня 2023
Тюлька у мисці

В багатьох українських містах є свої фірмові рецепти різноманітних страв, наприклад, котлет по-київські чи кров’янки по-одеськи.

Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який зізнався у любові до Одеси, моря, сонця та страв з морепродуктів, запропонував фоловерам приготувати за його рецептом битки з тюльки. «Це дуже смачно та швидко. В магазині шукайте свіжу або заморожену тюльку, вона ж чорноморський анчоус», — порадив він.

Інгредієнти:

  • 2 пачки чорноморських анчоусів с/м (1кг);
  • 2 великих яйця;
  • 2 ст ложки борошна з гіркою;
  • ½ пучка зеленої цибулі (біла частина);
  • ½ пучка петрушки та кропу;
  • сіль і перець — за смаком;
  • рослинна олія для смажіння;
  • ложка сметани -для ніжності.

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Приготування:

  • Почистити рибу, відрізавши голову, видаливши кишківник та хребет.
  • Додати яйця, зелень, борошно, спеції, замішуати.
  • Смажити на пательні на середньому вогні з обох боків.
  • Викласти на паперову серветку, щоб вона увібрала зайвий жир.
  • Подавати страву гарячою.

«Можна подавати зі сметаною чи зробити соус „Дзадзикі“ з тархуном. Смакота, наче на морі! До речі, анчоус дуже корисна риба для дієти, я то знаю. Багата на омега-3, білок та мінерали. Мені дуже смакує ще й маринованою у пряному маринаді», — додав шеф-кухар.

Одесити вставили свої «п`ять копійок» та розповіли, які варіанти приготування цієї страви у них є. Та жалілися, що наразі немає вільного доступу до моря і люди не рибалять.

Раніше ресторатор Сава Лібкін поділився смачним рецептом гратена по-одеськи.

Фото — скріншот

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