Швидко та неймовірно смачно: битки з тюльки по-одеськи від Володимира Ярославського

В багатьох українських містах є свої фірмові рецепти різноманітних страв, наприклад, котлет по-київські чи кров’янки по-одеськи.

Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який зізнався у любові до Одеси, моря, сонця та страв з морепродуктів, запропонував фоловерам приготувати за його рецептом битки з тюльки. «Це дуже смачно та швидко. В магазині шукайте свіжу або заморожену тюльку, вона ж чорноморський анчоус», — порадив він.

Інгредієнти: 2 пачки чорноморських анчоусів с/м (1кг);

2 великих яйця;

2 ст ложки борошна з гіркою;

½ пучка зеленої цибулі (біла частина);

½ пучка петрушки та кропу;

сіль і перець — за смаком;

рослинна олія для смажіння;

ложка сметани -для ніжності.

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Приготування: Почистити рибу, відрізавши голову, видаливши кишківник та хребет.

Додати яйця, зелень, борошно, спеції, замішуати.

Смажити на пательні на середньому вогні з обох боків.

Викласти на паперову серветку, щоб вона увібрала зайвий жир.

Подавати страву гарячою.

«Можна подавати зі сметаною чи зробити соус „Дзадзикі“ з тархуном. Смакота, наче на морі! До речі, анчоус дуже корисна риба для дієти, я то знаю. Багата на омега-3, білок та мінерали. Мені дуже смакує ще й маринованою у пряному маринаді», — додав шеф-кухар.

Одесити вставили свої «п`ять копійок» та розповіли, які варіанти приготування цієї страви у них є. Та жалілися, що наразі немає вільного доступу до моря і люди не рибалять.

Раніше ресторатор Сава Лібкін поділився смачним рецептом гратена по-одеськи.

Фото — скріншот

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