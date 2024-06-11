Більше вітаміну С, ніж у апельсинах: чому варто споживати кріп

Кріп не тільки популярна зелень, що додає аромат стравам, але й справжня скарбниця корисних властивостей. Він стимулює травну систему та допомагає зменшити здуття живота та інші дискомфортні симптоми. Кріп містить ефірні олії, такі як карвон і лімонен, які допомагають розслабити м'язи травного тракту, пояснює лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич.

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«Кріп сприяє виробленню травних ферментів, які поліпшують процес травлення і сприяють більш ефективному розщепленню та абсорбції поживних речовин.

Він також володіє протизапальними властивостями завдяки вмісту флавоноїдів та інших антиоксидантних сполук. Це може допомогти у зменшенні запалення у шлунково-кишковому тракті, що часто асоціюється із здуттям і дискомфортом.

Діуретична дія: кріп може допомогти в регуляції балансу рідини, особливо у людей з затримкою рідин. Він є джерелом вітаміну C, магнію та заліза, що підтримує імунну систему та кровообіг. У 100 грамах кропу міститься приблизно 150 мг кальцію. У 100 мл молока міститься в середньому 120 мг кальцію. Однак, кріп зазвичай споживається в значно менших кількостях, ніж молоко.

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Також він містить більше вітаміну С, ніж апельсин на 100 грам продукту. Це може бути несподіванкою для багатьох, оскільки апельсини традиційно вважаються одним з кращих джерел вітаміну С. Завдяки антиоксидантам, кріп захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами".

Проте із вживанням кропу варто бути обережними. Бо він може викликати алергічні реакції, особливо якщо вже є алергія на рослини з сімейства селери.

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«Взаємодія з ліками — кріп може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, особливо з тими, що впливають на згортання крові», — каже Ольга Гордієвич.

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