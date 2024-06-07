Трави, які стримують тягу до солодкого: пийте чаї щодня і забудете про цукерки
Вже давно не секрет, що регулярне вживання солодощів може призвести до розвитку ожиріння, діабету, проблем із зубами та інших недуг. Мало того, що цукор викликає багато захворювань, він ще й викликає сильну залежність. На щастя, існує багато природних способів приборкати потяг до цукру. Все, що нам потрібно зробити, це включити правильні трави в наш щоденний раціон, пише Kobieta.
Ромашка звичайна — надзвичайно чарівна, крихітна квітка. Вона «пробуджує» кишечник, прискорює метаболізм, зупиняє процес старіння. Включіть чай із нею у свій раціон!
Біла шовковиця в першу чергу відома своїм цукрознижувальним ефектом. Ця рослина перешкоджає активності інсуліну і допомагає гальмувати процеси збільшення об'єму жирових клітин. Регулярне вживання настою з її листя та ягід регулює рівень глікемії, а також запобігає надмірному набору ваги.
Біла шовковиця ефективно знижує апетит до солодкого, а також зменшує засвоєння вуглеводів. З цієї причини вона безцінна в дієті для схуднення. Листя шовковиці містить флавоноїди, які мають антибактеріальні та противірусні властивості. З них можна приготувати настій і чай, який варто пити регулярно, навіть якщо ви не боретеся з бажанням їсти солодке.
Кульбаба здавна використовується в народній медицині завдяки своїм унікальним цілющим властивостям: вона стимулює імунну систему організму, допомагає вилікувати шкірні захворювання і сприяє схудненню. З лікувальною метою її використовують у вигляді настоїв і сиропів, які можна включати в щоденний раціон. Кульбаба дуже сприятливо впливає на травну систему. Вона стимулює вироблення шлункового соку і кислот, таким чином стимулюючи шлунок і кишечник до більш ефективного травлення. Він також не байдужий до печінки — стимулює її до виділення більшої кількості жовчі і, таким чином, до ефективнішого перетравлення жирів. Інулін, що міститься в кульбабі, є пребіотиком: він сприяє розвитку здорової мікрофлори кишечника, допомагає виводити токсини, запобігає запорам і діареї, сприяє зменшенню жирових відкладень. Як наслідок, регулярне вживання настою кульбаби зменшує тягу до солодкого.
М'ята насамперед відома тим, що полегшує дискомфорт у шлунку. Ментол, що міститься в ній, покращує травлення і розслабляє м'язи шлунково-кишкового тракту, а це запобігає виникненню метеоризму. Однак не всі знають, що вживання настою з листя м'яти знижує апетит до солодкого. З цієї причини м'ятний чай рекомендують під час різних процедур для схуднення. Крім того, м'ята має протизапальну і заспокійливу дію, тому варто включити її в свій щоденний раціон.
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