Справа адвоката Олексія Носова, якому висунули підозру у спробі підкупу детективів НАБУ і прокурорів САП, має призвести до негайного виведення з ринку банку «Альянс», оскільки юрист діяв в інтересах фінустанови. Таку думку в коментарі «ФАКТАМ» висловив політолог Володимир Горковенко.

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Напередодні суд обрав запобіжний захід адвокату і партнеру юридичної фірми Miller Олексію Носову, якого підозрюють у спробі передачі $ 200 тис. хабаря за зміну підслідності. Як стало відомо з судового засідання, Носов діяв в інтересах банку «Альянс». Йдеться про справу щодо розкрадання коштів державної компанії «Укренерго», яка поставила електроенергію фірмі «Юнайтед Енерджі» у березні 2022 року. Фірма не розрахувалась за поставлену електричну енергію, а банк «Альянс», який надав банківську гарантію за цим договором, відмовився її погашати. НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання 716 млн грн державних коштів у березні 2024 року. Своєю чергою «Укренерго» вже півтора року не може добитись виконання рішення Господарського суду щодо виплати Банком «Альянс» 1,2 млрд грн за банківською гарантією. Фактично, наразі банк «Альянс» привласнив державні кошти на суму, яка співмірна з обсягом заборгованості за енергетику всіх мешканців Києва.

«Ситуація з хабарем Носова — це продовження ланцюжка спроб банку „Альянс“ уникнути виконання гарантійних зобов’язань перед державою в особі „Укренерго“ і одночасно ухилитися від відповідальності за співучасть в злочині. Банк не збирався і не збирається платити за рахунками. У час, коли енергетика так потребує фінансування — „Укренерго“ вимушене боротися за понад 1 млрд грн, які йому належать по закону. Натомість банк „Альянс“ готовий платити щонайменше $ 200 тис. — 8 млн грн! — аби тільки змінити підслідність. З великою ймовірністю можна говорити, що адвокат діяв за замовленням та в інтересах банку, кошти для передачі хабаря, очевидно, також були передані йому представниками банку. І цілком імовірно, що це далеко не перший і не останній хабар, який фінустанова доручила дати в цій справі», — вважає Горковенко.

На думку експерта, участь НАБУ у справі про розкрадання коштів «Укренерго» значною мірою може унеможливити спроби банку уникнути відповідальності. Адже банк «Альянс» систематично не виконує свої фінансові зобовʼязання. Участь головного антикорупційного органу країни у кримінальному провадженні здатна звести нанівець корупційні зв'язки посадових осіб банку та його адвокатів, спрямовані на те, щоб банк в черговий раз вийшов сухим із води. Затягування судових процесів банку «Альянс» проти Міноборони, свого часу, призвело до зменшення такої виплати у 8 разів. Намагання НАБУ вступити у судову справу про банківську гарантію в якості третьої особи і призвело до співпраці банку «Альянс» з адвокатським об’єднанням Міллера. Адвокати Міллера були залучені банком «Альянс» саме з метою недопустити участь НАБУ у цій справі. Очевидно, співпраця не обмежилась заявою у суді адвоката В’ячеслава Коломійчука, який від імені банку «Альянс» категорично заперечив проти участі НАБУ, але й продовжилась наданням «неформальних» послуг клієнту.

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Річ у тім, що зміна підслідності у справі, за яку адвокат Носов пропонував хабар у 200 тис. доларів потрібна для того, щоб вивести банк «Альянс» з розслідування гучного корупційного злочину, що дозволило б зменшити увагу суспільства до справи з банківською гарантією, а також виправдало б відсутність реакції НБУ на порушення банком нормативів регулятора, вважає експерт.

За його словами, регулятор може розглядати справу НАБУ щодо розкрадання грошей держави як один із ймовірних «спускових гачків» для процесу визнання банку неплатоспроможним і введення тимчасової адміністрації в «Альянс». «Формальних приводів — зокрема, численні випадки невиконання гарантій перед державними компаніями і установами — накопичилось достатньо», — додає експерт.

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Раніше повідомлялося, що голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову оголошено в міжнародний розшук.

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