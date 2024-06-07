НАБУ викрило столичного адвоката на хабарі в інтересах банку «Альянс»: що відомо

4 червня НАБУ повідомило про викриття адвоката одного зі столичних об’єднань на пропозиції давання хабара у розмірі 200 тисяч доларів детективу НАБУ та прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За інформацією ЗМІ, викритий на хабарі — Олексій Носов, партнер юридичної фірми «Miller», яка представляє інтереси банку «Альянс» у справі з виведення та легалізації понад 716 млн грн, отриманих від незаконного заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго».

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За версією слідства, Носов запропонував надати детективу НАБУ і прокурору САП 200 тисяч доларів неправомірної вигоди в інтересах голови правління «Альянс банку» Юлії Фролової зі справи бізнесмена Михайла Кіпермана за передачу її справи про заволодіння понад 716 млн грн ПрАТ «Укренерго» та легалізацію коштів до іншого слідчого органу. Як відомо, у січні НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Тоді про підозру повідомили організатору схеми Михайлу Кіперману та голові правління банку «Альянс» Юлії Фроловій.

Носов є керуючим партнером юркомпанії «Miller», яка напередодні заявила про розрив з ним будь-яких стосунків.

Клієнтом компанії «Miller» у кримінальному провадженні, про яке заявило НАБУ, є банк «Альянс». Саме адвокати юридичної компанії «Miller» захищають банк у судовій справі щодо відмови банку «Альянс» сплатити понад 1 млрд грн за банківською гарантією перед ПрАТ НЕК «Укренерго». Зокрема, на останньому засіданні адвокат компанії В’ячеслав Коломійчук заявив від імені банку «Альянс» категоричне заперечення щодо залучення детективів НАБУ до цієї справи. До речі, Олексій Носов є безпосереднім керівником В’ячеслава Коломійчука, який є працівником відділу практики економічних та службових злочинів адвокатського об’єднання «Miller».

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Невиконання банківською установою своїх зобов’язань за гарантією може стати підставою введення Національним Банком України тимчасової адміністрації в банк «Альянс» та визнання його неплатоспроможним. Саме цього, як стверджує низка ЗМІ, намагався уникнути клієнт Носова банк «Альянс», який хоче передати кримінальну справу від НАБУ до іншого органу слідства.

Адвокату Олексію Носову призначили заставу у розмірі 12 млн грн. Її необхідно внести до 11 червня. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді і зазначили, що ухвала слідчого судді в частині покладених обов’язків діє 2 місяці. Носову заборонили залишати межі Київської області та Києва без дозволу детектива, прокурора та суду. Також він повинен здати закордонні паспорти та носитиме електронний браслет.

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На засіданні прокурор заявив, що досудове розслідування триває і до вчинення злочину можуть бути причетні й інші, поки що не встановлені слідством особи.

На думку експерта та журналіста Володимира Горковенка, борг банку «Альянс» перед «Укренерго» — наслідок недбалості НБУ та причина підвищення цін на електроенергію.

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