У Бельгії знайшли спосіб використовувати заморожені активи рф: що відомо

У бельгійському депозитарії Euroclear зберігається близько 200 млрд євро заморожених російських активів. Дохід від них становить близько 3 млрд євро, які за згодою Бельгії будуть надіслані на військову та гуманітарну допомогу Україні. У світі є й інші банки, в яких зберігаються заморожені активи росії, і дуже важливо, щоб ці країни також розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України.

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Про це заявив депутат Палати представників парламенту Бельгії, голова співдружності України та Бельгії Жорж Далемані у коментарі Guildhall.

«Дуже хороша новина як для України, так і для Бельгії — підписання угоди про безпеку, яка діятиме протягом 10 років (28 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яке передбачає, зокрема, надання Україні підтримки протягом десятирічного терміну дії угоди. — Авт.) (…) Інше важливе питання полягає в тому, що дохід від заморожених активів (рф. — Авт.), які оцінюються приблизно в 3 мільярди євро на рік використовуватиметься для допомоги Україні — для військової підтримки, відновлення країни та гуманітарної допомоги. Це дуже важливий пункт у цій угоді», — зазначив бельгійський депутат.

За його словами, переважна більшість російських заморожених активів перебуває у Бельгії, у депозитарії Euroclear.

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«Активи росії там становлять близько 200 мільярдів євро. Але ми знаємо, що у світі є й інші банки — у Німеччині, у Японії, — але вони поки що не робили жодних повідомлень про те, що також готові використати ці заморожені активи. Дуже важливо, щоб усі країни, де знаходяться заморожені активи (росії. — Авт.) , розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України», — резюмував Жорж Далемані.

Раніше глава комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що зараз йде не тільки війна проти України, а й війна проти ЄС, і Європа має зробити все, щоб Україна перемогла.

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