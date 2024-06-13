Водійських прав точно не отримаєш: що не зможуть робити чоловіки без військового квитка

Держава вимагає від військовозобов'язаних чоловіків оновлення даних не тільки для того, щоб військкомати мали свіжу інформацію про них.

Справа в тому, що в подальшому чоловіки не зможуть отримати більшість держпослуг без військово-облікового документу — тобто, для походу в держустанову буде потрібен військовий квиток. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише ТСН. UA.

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Йдеться насамперед про послуги, необхідні для «особистого комфорту».

«Це нормальний, правильний, природний процес. Процес продовжується. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він з'являтиметься все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава вимагатиме військово-обліковий документ», — заявив міністр.

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Зокрема, це стосується:

отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу;

реєстрації місця проживання;

оформлення права власності на нерухомість;

вступу до навчальних закладів;

працевлаштування;

отримання водійського посвідчення та ін.

Однак для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного та дітей військовозобов’язаного.

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Зазначимо, що раніше українська влада «попіклувалася» про військовозобов’язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. 23 квітня закордонні підрозділи ДП «Документ» призупинили видавання готових документів. Це пояснювали технічними причинами. Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які не оновили свої військово-облікові дані. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який був підписаний президентом, опублікований та набув чинності 18 травня 2024 року. Згодом у МЗС дали роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

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Однак в будь-якому разі чоловіки призовного віку мають юридично правильно підготуватися до мобілізації.

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